Más de 5000 euros debe una inkiocupa a Rosa, enferma de cáncer: "Lucía como puedes hacernos esto"

Desde el mes de enero Rosa y su marido, Jesús, viven un infierno con una inquilina que no quiere abandonar su casa. Su contrato comenzó en noviembre del año pasado y finalizó hace unos meses, pero lleva desde enero sin pagar las condiciones firmadas. "No ha pagado luz, no ha pagado agua, nunca nada", denuncia Rosa.

Todo comenzó cuando la pareja compró una casa en primera línea de playa en el municipio alicantino de Denia. Rosa, enferma de cáncer, decidió alquilar el domicilio por un periodo de cuatro meses, ya que tenía que acudir a revisiones, y como tienen "las pensiones tan pequeñitas" tomaron esta decisión para ganar un dinero extra.

Lucía, la inquiokupa, fue la persona que iba a alquilarles el inmueble. Desde el primer momento cambió los planes de la pareja, pidiéndoles "por favor", cuenta Rosa, que le dejasen permanecer seis meses. Además instó a una reducción del importe establecido por el matrimonio para el alquiler del piso, al no poder pagar los 600 euros mensuales que costaba la estancia.

Solo pasaron dos meses desde su entrada a la casa cuando dejó de pagar. De los seis meses acordados solo ha abonado dos, desde enero hasta abril, fecha de finalización del contrato, la pareja no ha visto ningún ingreso en su cuenta.

Pero el día fijado entre Rosa, Jesús y Lucía para que la pareja regresase a su domicilio no iba a cumplirse. "Mi marido fue el 1 de mayo a decirle que acabo el contrato", aunque estas palabras no sirvieron de nada para la inquiokupa quién "dijo que no se iba a ir", apunta.

Aseguran que Lucía les debe más de 5000 euros. "Lucía como puedes hacernos esto, como puede ser tan desalmada", denuncia Rosa quien asegura que le brindaron todas las comodidades posibles como ampliación de meses y rebaja de alquiler. En estos momentos, en lugar de vivir en su casa a primera línea de playa lo hacen en un piso diminuto y de difícil acceso. Jesús tiene las piernas con rojeces "por el estrés que me ha provocado esta situación".

