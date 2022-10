Alertan que la probabilidad de una nueva erupción en Canarias es del 77% y piden "ponerse las pilas"

La erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma arrasó la isla canaria y puso patas arriba la vida de miles de personas que vieron sus casas arder y destruidas por el terrible suceso. Ahora, en una comparecencia ante la comisión de reconstrucción de La Palma en el Parlamento canario, el director del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez, ha alertado de que el riesgo de una nueva erupción en Canarias supera el 77%.

Involcan pide "ponerse las pilas" y el despliegue de una estrategia para mitigar los efectos de una futura erupción. Denuncia que "no hemos aprendido nada" para minimizar un riesgo volcánico que aumentará en Canarias. Explica que no se combate mirándolo "de lado". "Hay una cuota de responsabilidad que no está ligada a la naturaleza sino a nuestro comportamiento", advertía el científico de Involcan.

Defiende una estrategia de mitigación basada en tres pilares fundamentales: ciencia, participación ciudadana y consenso. "La probabilidad de que haya una nueva erupción en La Palma en los próximos 50 años es del 48% y del 77% en Canarias", alertó Pérez en el Parlamento canario. "El riesgo volcánico está aumentado en Canarias y deseo que dentro de 50 años sea mayor, porque eso significaría que la riqueza y el desarrollo también habría crecido en el archipiélago", puntualizó.

Temor ante el aumento de la probabilidad de una nueva erupción en Canarias

El director de Involcan dice que el plan de reducción de riesgo debe contemplar mapas de peligrosidad para reducir la amenaza volcánica en infraestructuras críticas como puertos, hospitales o aeropuertos. "Los abuelos y bisabuelos palmeros lo hicieron bien: el puerto, el hospital y el antiguo aeropuerto están fuera de peligro. En el aeropuerto de Mazo no se atinó. Si el volcán hubiera salido por el flanco este de la isla, no quiero saber a dónde habría ido a parar la lava", remarcaba.

Sobre la erupción del Cumbre Vieja, denunció que "ahora se han dado cuenta del error cometido con el real decreto de 2004 que dio las competencias exclusivas de la vigilancia volcánica al Instituto Geográfico Nacional (IGN). Han tardado mucho en percatarse de que se necesita trabajar bajo el mismo paraguas y de forma coordinada. Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena".