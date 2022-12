Alerta roja por falta de donaciones de sangre en España: "Necesitamos sangre de todos los grupos"

El Centro de Transfusión ha activado la alerta roja. En la Comunidad de Madrid se reclama que la población done sangre de manera urgente. Las donaciones se han ralentizado desde el puente de la Constitución, con una media de 389 donaciones diarias.

Las reservas tendrían que estar rodando las 900 donaciones diarias para conseguir cubrir todas las necesidades hospitalarias. La sangre es una necesidad continua y se emplea para las necesidades quirúrgicas.

El uso de la sangre no se puede suplir con otra terapia. Y esta no se fabrica y sus componentes son únicos. En Galicia han tenido que suspender numerosas operaciones, en Madrid se está luchando por no llegar a este punto.

Diego Cobo, subdirector de enfermería asegura que "normalmente durante el puente de la Constitución suelen descender los niveles de donación". "Habitualmente cuando hay un festivo entre medias, suelen bajar las reservas de sangre. También afecta la climatología, porque hace que la gente venga menos a donar".

Todos los grupos sanguíneos se encuentran a mínimos. Según Cobo "actualmente todas las reservas de sangre están en rojo, necesitamos sangre de todos los grupos". "Sin duda, incitamos a la población de Madrid a que colabore y haga posible el regalo que es donar en estas fechas".

"Es verdad que tras dos años duros, después de la pandemia, los ciudadanos han dejado de donar", "Por eso pido a la población a que venga a donar, para conseguir continuar con las operaciones programadas, tratamientos de niños oncológicos y demás patologías" continúa argumentando Diego.

¿Dónde puedo donar sangre?

El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid insiste en que se acuda a donar en cualquiera de los puntos de donación situados en los 30 hospitales de la región, en las unidades móviles Comunidad de Madrid y Cruz Roja o en el Centro de Transfusión.

¿Quiénes pueden donar?

La donación es un gesto sencillo y seguro para el donante. Pueden donar aquellas personas que tengan buena salud desde los 18 hasta los 65 años. Si se dona con regularidad deben pasar dos meses desde la última extracción. Un simple gesto que puede salvar muchas vidas.

Pueden donar los hombres hasta un máximo de 4 veces al año, y las mujeres 3. Donar sangre es un acto indoloro que puede salvar muchas vidas. Solo se requiere ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y estar sano.

Eventos solidarios

El próximo 19 de diciembre el Hospital Universitario General de Villalba celebrará un Maratón de Sangre.