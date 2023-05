Alerta alimentaria de la AESAN: Retiran estas especias con presencia de trazas de mostaza no incluida en el etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una nueva alerta alimentaria, esta vez de interés para las personas alérgicas a la mostaza. Se han comercializado los productos SEMILLA LINO MARRÓN BIO 3KG de la marca ECOSANA con lotes y fecha de caducidad C26372, 02/2025 y C27372, 03/2025; SEMILLA LINO MARRÓN BIO 250G de la marca TOO BIO con lote y fecha de caducidad CT16058, 02/2025 y SEMILLA LINO MARRÓN BIO 3KG de la marca TOO BIO con lotes y fecha de caducidad C26372, 02/2025 y C27372, 03/2025 con presencia de trazas de mostaza no incluido en el etiquetado.

Para aquellas personas con alergia a la mostaza, se recomienda como medida de precaución abstenerse de consumirlo en caso de tener los productos mencionados en sus hogares. Para el resto de la población, el consumo de este producto no conlleva ningún riesgo para la salud.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento de esta incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León, en relación a la presencia de trazas de mostaza no incluida en el etiquetado en SEMILLA LINO MARRÓN BIO 3KG de la marca ECOSANA; SEMILLA LINO MARRÓN BIO 250G de la marca TOO BIO y SEMILLA LINO MARRÓN BIO 3KG de la marca TOO BIO.

Los datos de los productos implicados facilitados por la Aesan son:

Nombre del producto: SEMILLA LINO MARRÓN BIO 3KG

Marca: ECOSANA

Número de lote y fecha de caducidad: C26372, 02/2025; C27372, 03/2025

Peso de unidad: 3 kg

Temperatura: ambiente

Nombre del producto: SEMILLA LINO MARRÓN BIO 250G

Marca: TOO BIO

Aspecto del producto: envasado en bolsa

Número de lote y fecha de caducidad: CT16058, 02/2025

Peso de unidad: 250 g

Temperatura : ambiente

Nombre del producto: SEMILLA LINO MARRÓN BIO 3KG

Marca: TOO BIO

Aspecto del producto: envasado en bolsa

Número de lote y fecha de caducidad: C26372, 02/2025; C27372, 03/2025

Peso de unida: 3 kg

Temperatura: ambiente

Se ha distribuido en estas ciudades

La distribución inicial se ha realizado a las comunidades autónomas de Islas Canarias, Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.