La alcaldesa de Parla propone un calendario de pagos para acabar con la huelga de basuras

La alcaldesa de Parla, Beatriz Arceredillo, ha propuesto un calendario de pagos a la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, la UTE Garbialdi-Sadifer, para saldar la deuda que mantiene con ella el Ayuntamiento, que pague a los trabajadores y que se acabe así con la huelga que desde el pasado 1 de enero mantienen los empleados.



Los trabajadores secundan esta huelga debido a que la empresa les debe dos salarios, los correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre y a la nómina ordinaria de este mes, por lo que se han negociado unos servicios mínimos del 50% en días laborales y del 70% en fin de semana y días festivos.



Para atajar la situación, la regidora parleña ha anunciado que "el Ayuntamiento se compromete a efectuar un pago mensual y hacer un esfuerzo para ir pagando la deuda en función de los ingresos municipales" para así reducir la cantidad adeudada a la empresa, que según los cálculos municipales no excede de los tres millones de euros.



"Yo confío en que lo acepten, puesto que es lo más beneficioso para el empresario, los trabajadores y los vecinos", según Arceredillo, que ha firmado un bando municipal que se ha repartido por las calles de la localidad para informar de la situación actual y de las actuaciones del consistorio.



En caso de que continúe la huelga y los informes de salubridad manejados por el Ayuntamiento sean negativos, "sobre todo en zonas sensibles como centros de salud o colegios" según la alcaldesa, recurrirá a los servicios de la empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente "para hacer el trabajo que no está realizando la adjudicataria".



En este sentido, la alcaldesa recuerda que ha habido deficiencias en el servicio desde hace meses y ha revelado que ha habido incumplimientos del contrato por parte de la empresa, por lo que ha sido penalizada en la facturas adeudadas, si bien también ha señalado que al llegar a la alcaldía el pasado mes de noviembre descubrió que dichas facturas no se pagaban desde el mes de mayo.



Arceredillo señala por último que aunque no ha formado parte "de este procedimiento de adjudicación del servicio y no ha "provocado el problema", se compromete a buscar una solución.



La huelga continúa con servicios mínimos que, según el portavoz del comité de empresa, César Martín, se están cumpliendo sin problema salvo por algunos incidentes registrados la pasada madrugada, cuando varios vehículos no han podido salir por haber aparecido con pintadas y desperfectos. El portavoz sindical critica que desde que comenzase la huelga no han tenido "comunicación de nada y por parte de nadie", y ha señalado que la empresa no les ha transmitido ninguna información sobre el posible pago de la deuda.