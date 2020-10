El alcalde de Los Morales, Sevilla, anuncia por Facebook a sus vecinos el cierre de todos los bares por el coronavirus: "Me cuesta hablar porque las medidas no son fáciles"

Con la voz entrecortada, muy afectado, en Facebook y en directo el alcalde de Los Morales, Sevilla, anunciaba a todos los vecinos que todos los bares y restaurantes "se cierran". En una especie de rueda de prensa telemática, seguida multitudinariamente, José Veira, dio cuenta de los datos de contagios de coronavirus actualizados en el municipio de apenas 3.000 habitantes.

41 casos positivos, lo que supone un 862 por cada 100.000 habitantes. Aclaró que no es es que haya 862 casos, para que no quedara ninguna duda, pero explicó que la incidencia del coronavirus en el pueblo lleva a "tomar medidas que no son fáciles".

En la tarde del lunes, y a pesar de que los bares y restaurantes habían tomado cada cual diferentesmedidas, se se decidió un criterio único y el cierre de toda la hostelería: ""El Servicio de Hostelería de Los Molares ha decidido cerrar durante una semana todos los comercios de restauración" anunciaba Veira.

"Una decisión muy costosa"

El alcalde también confesaba ante sus espectadores que ni él mismo estaba muy convencido de la decisión adoptada, fruto de la alarma y la preocupación desatada en el municipio por la rápida extensión del coronavirus pero espera que con esta medida de cierre, durante una semana, se podrá tener una idea de si la medida funciona o no: "Es una decisión muy costosa para ellos y un enorme sacrificio que van a notar sus familias y trabajadores en su economía", reconocía Viera visiblemente emocionado.

Jose Veira aprovechó esta conexión con sus vecinos para pedirles que restrinjan al máximo las reuniones y los contactos familiares, y que respeten en todo momento las normas de seguridad sanitaria impuestas, como el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. "Sigamos todos el ejemplo de nuestros hosteleros, todos debemos ser cómplices en esta lucha", solicitaba a los vecinos.