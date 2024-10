Agreden a dos policías de Maracena cuando trataban de detener a dos menores: "Les pegaron puñetazos en el pecho"

Los agentes de la Policía Local de Maracena (Granada) recibían en la tarde del lunes, una llamada que alertaba de un altercado en la plaza Era Baja de la localidad. Los vecinos aseguraban que, tras una pelea entre jóvenes, uno de los menores presentaba heridas y sangre en la cara. Una vez se desplazaron al lugar de los hechos, tuvieron que enfrentarse a un desagradable episodio ya que fueron agredidos cuando trataban de investigar lo ocurrido.

Cuando los policías se personan en la zona, el menor herido se había marchado, pero los testigos apuntan a un grupo de jóvenes que permanecía sentado en un banco como autores de la agresión. "Cuando se les pide la documentación, comenzaron a increpar e insultar a los compañeros. En un momento determinado, comienzan a pegarles puñetazos en el pecho", relata el jefe de la Policía Local de Maracena, Manolo Quirosa.

Delito de desobediencia y agresión a la autoridad

Ante la negativa a identificarse y el comportamiento agresivo, los agentes proceden a la detención de uno de los menores, por un delito de desobediencia y agresión a la autoridad. Sin embargo, cuando el vehículo patrulla se va a desplazar, se echan sobre el mismo un grupo de entre 8 y 10 jóvenes: "Uno de ellos agarra al compañero por el cuello para intentar liberar al detenido y también, aparece la madre de uno de ellos con un bate de béisbol con el que comienza a golpear el coche", continúa Quirosa.

La operación se saldó con dos menores detenidos, así como la madre de uno de ellos por atentado a la autoridad, cuando intentaba impedir la detención. En estos momentos, todos han sido ya puestos en libertad, aunque la investigación continúa abierta ya que podría haber otros implicados en este lamentable incidente.

Los agentes agredidos tuvieron que ser atendidos por los sanitarios

Los agentes tuvieron que ser atendidos en el servicio de urgencias del Centro de Salud de la Chana, en Granada, por magulladuras y heridas leves, aunque no han llegado a solicitar la baja.

Desde el Ayuntamiento de Maracena condenan enérgicamente lo ocurrido y llaman a la calma: "No es normal este tipo de agresiones, pero nos preocupa especialmente el comportamiento de las personas que están a cargo de estos menores que fomentan la sensación de impunidad y lleva a comportamientos no sólo incívicos, si no como en este caso, delictivos", asegura el concejal de Seguridad, Antonio García Leyva.

