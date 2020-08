Advierten de la llegada a España de un mosquito que puede transmitir el Dengue y el virus del Nilo Occidental

La Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP) ha alertado de la posible llegada de una nueva especie invasora de mosquito.

Se trata del 'Aedes japonicus', proveniente de Oriente y es transmisor de enfermedades como el Dengue, el Chikungunya y, sobre todo, el virus del Nilo Occidental.

Se trata de un mosquito menos agresivo que el mosquito tigre y que prefiere climas más fríos. El principal problema reside en que tiene una capacidad de expansión muy rápida.

"Este mosquito es muy difícil de erradicar y ha venido para quedarse", ha explicado el presidente de la ADEPAP, Quim Sendra, y ha añadido que si el mosquito llega a Catalunya lo hará por el norte y en zonas de montaña, porque el insecto no se adapta a zonas con temperaturas que superen los 30ºC.

¿Por qué este verano hay más mosquitos que en años anteriores?

Esta primavera se ha registrado el mayor número de mosquitos tigre de los últimos cinco años, un dato que no tiene por qué significar que los insecticidas ya no funcionen. Este aumento de la presencia de estos insectos se debe a las altas temperaturas y las lluvias que ha habido durante los últimos meses.

Según las observaciones recibidas en 'Mosquito Alert', una app de ciencia ciudadana, también puede haber contribuido al aumento de mosquitos el confinamiento por el coronavirus, que ha impedido el cuidado de numerosas segundas residencias en el litoral mediterráneo.