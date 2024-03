El abogado Francisco García, sobre la afirmación de la defensa de la víctima de Alves: "No creo que haya justicia para ricos"

El pasado miércoles salió a la luz que la Audiencia de Barcelona ha acordado dejar en libertad provisional al exfutbolista Dani Alves con la condición de aportar un millón de euros. Actualmente se está a la espera de que Alves pueda reunir el dinero y salga de la cárcel.

Esto ha podido suceder debido a que la sentencia que lo condena al cumplimiento de 4 años y medio de cárcel aún no es firme y por tanto la ley permite que la defensa de Alves pueda pedir la libertar provisional a cambio de la cantidad de dinero impuesta. El abogado Francisco García, en una entrevista con Antena 3 Noticias explica lo sucedido y alega que no está de acuerdo con la abogada de la víctima que había alegado que "existe justicia para ricos". García señala que esto no lo comparte y que, bajo su punto de vista, lo que ha sucedido es "una consecuencia de la propia pena impuesta en sentencia de primera instancia".

El abogado señala que lo que ha sucedido está completamente acogido por la ley y que se ha hecho lo que ésta "marca en relación a la posibilidad de regularizar la situación de esta persona que, hasta ahora, y en este momento, es un preso preventivo".

"Se permite la prórroga de prisión provisional hasta la mitad de la condena impuesta"

El proceso al que se está viendo sometido Alves tiene como característica la imposibilidad de abanar España, además de tener que comparecer ante la Audiencia Provincial semanalmente. Ante esto, el exfutbolista del Barcelona ha asegurado que cree en la justicia y que no va a huir. La Fiscalía y la abogada de la víctima insisten en que este riesgo de fuga es muy posible debido a su "capacidad económica".

García, respecto al proceso experimentado por Alves, su entorno e incluso la cárcel y los funcionarios, explica: "estamos ante una persona que llevaba catorce meses de prisión preventiva y con un horizonte de 4 años y medio de condena", y señala que la ley permite que, al tener sentencia impuesta y no firme, se pueda prorrogar la prisión provisional hasta incluso la mitad de los cuatro años y medio que tiene que cumplir.

"Lo que ocurre y la realidad, por plazos procesales y la propia dinámica de los recursos, es que es sumamente difícil que se pueda llegar en 13 meses a tener una sentencia firme". García explica que sentencia firme se puede entender como una resolución del Tribunal Supremo).

Ante esta situación y con Alves en prisión provisional donde ha cumplido ya 14 meses (si la sentencia fuera firme se descontaría de la condena), "lo que se ha decidido es reformar la situación personal para acordar su libertad provisional", alega el abogado.

A la espera de la resolución de los recursos

El caso de Alves está a la espera de la sentencia firme debido a los recursos interpuestos por las partes. En el caso de que se resuelvan los recursos presentados y se mantenga la sentencia de los cuatro años y medio de cárcel, el acusado tendría que volver a ingresar en prisión: "Con esta condena de 4 años y medio muy probablemente tendría que ingresar en prisión otra vez ya como penado para el cumplimiento de la pena", informa el abogado.

"Muy probablemente se le concedería la devolución de la fianza porque esa fianza lo que garantiza única y exclusivamente es la presencia de esta persona a disposición del tribunal", manifiesta García, por lo que si finalmente la sentencia se hace firme y se le condena a cuatro años de cárcel, el millón de euros volvería al acusado.