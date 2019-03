"Un preso como Antonio Ortiz está aislado para evitar represalias"

Desde su ingreso, este viernes por la noche, Antonio Ortiz de 42 años, permanece en un módulo penitenciario de especial seguimiento de la cárcel de Soto del Real, después de negarse a declarar ante la jueza.

Según fuentes penitenciarias, el pederasta de Ciudad Lineal forma parte de una lista de internos a los que se les debe realizar un especial seguimiento. Se encuentra en una celda individual y no puede tener contacto con ningún otro preso ni tampoco recibir visitas, salvo la del abogado de oficio que se le ha asignado.

"Un preso como Antonio Ortiz no sale al patio cuando están el resto de los presos, no come con el resto de los presos y siempre está aislado en su celda sin tener contacto con nadie, que no considere la junta de tratamiento de la prisión para precisamente evitar que se puedan tomar represalias ", comenta la abogada penalista Julia Clavero.

El pederasta de Ciudad Lineal se ha negado a declarar tanto ante la Policía como ante la jueza, hablando en contadas ocasiones para rechazar las presuntas agresiones sexuales que se le imputan. Un comportamiento desafiante y parecido al que mostró durante los registros de su vivienda. Se negó a comer y cuando los agentes comenzaron a levantar las balsosas del suelo del domicilio les increpó llegando a decir "que le estaban destrozando la casa".