José Luis Conde, sobre el pederasta de Ciudad Lineal: "Ha negado todo, se ha mostrado frío y desafiante"

El comisario José Luis Conde, responsable de la investigación que ha finalizado con la detención del pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz Martínez, ha explicado en exclusiva en Noticias 2 de Antena 3 cómo se ha llevado a cabo la detención de este pederasta y cómo ha reaccionado al ser detenido.



Conde ha calificado la actitud de Antonio Ortiz como "fría y distante" y ha explicado que al ser interrogado ha negado todos los hechos que se le imputan,



"No ha confesado. Mañana se le tomará declaración, pero ha negado todo. Se ha mostrado frío y distante. Estaba desafiante. No quiere hablar, no quiere colaborar. Mañana delante de su abogado se le tomará declaración. Cuando se le han leído los derechos ha puesto cara de sorpresa y ha negado todo", ha indicado José Luis Conde.

"Conocía las prácticas forenses y actuaba con la frialdad de un monstruo"

El responsable de la investigación ha explicado que Antonio Ortiz es un "pederasta no preferencial", por lo que "sale de caza y si puede caza y, si no, no caza". Una circunstancia que, a juicio de Conde, ha dificultado mucho su detención.



"Era monstruoso por su frialdad. Conocía las prácticas forenses y actuaba con la frialdad de un monstruo".



Respecto al desarrollo de la investigación, Conde ha explicado que "en este tipo de casos se construye la investigación y el caso conforme va cometiendo los hechos".



"Le tenemos controlado desde hace 24 días. Ha estado sometido a vigilancia todos los días y a las 7:37 se ha procedido a la detención por parte de los GEO. Lo hicieron los GEO porque sabíamos que era una persona muy violenta y especialista en artes marciales", ha indicado Conde.



Respecto a los próximos pasos a seguir, Conde ha asegurado que están investigando "si ha habido acercamientos a otros niños de los que no tenemos conocimientos" y ha afirmado que muchas de las esperanzas para encontrar pruebas están en el piso familiar de Ortiz que este jueves será investigado.



"Pensamos que mañana cuando se entre en el domicilio, por las declaraciones de una de las niñas, puede ser el piso clave. Lo que tratamos es encontrar algún resto biológico de la niña".