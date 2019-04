El gran reto de todas esas mujeres que abren camino en profesiones tradicionalmente 'de hombres'

Hemos buscado a cuatro mujeres que han luchado mucho para alcanzar sus puestos de trabajo.

Una de ellas es Inma, "¿de qué trabajas?, de pintora. Y te decían , ¿qué cuadros pintas? no, no, cuadros, no ...paredes" nos cuenta. Lleva años entre pinceles y reconoce que cada vez hay más mujeres y menos prejuicios en la obra.

También María José fue la primera en España en manejar una grúa." se quedaban asombrados, incluso las personas que pasaban por la calle decían, ¿es un hombre o una mujer? mira , mira , una mujer", recuerda.

Todavía, dice, muchos se sorprenden, porque en la construcción, ellas siguen siendo minoría , sólo un 9%.

Rita es mariscadora, un trabajo en el que no es habitual ver a un hombre, y aun así, hasta hace muy poco "las mujeres no tenían ni voz ni voto, no eran consideradas profesionales"

Todas han tenido que subir muchos escalones y aguantar miradas incómodas "ir conduciendo yo y felicitar a mi compañero por lo bien que lo hacía porque siempre piensan que soy la camarera, la azafata o la guía" nos cuenta Irene " los límites nos los ponemos nosotras . Cuando una quiere, puede" . Ella quería conducir autobuses, y su sueño se ha cumplido.

La Fundación Laboral de la Construcción ha puesto en marcha la campaña #yotambienconstruyo una iniciativa para dar visibilidad a las mujeres dentro del sector. Su director general, Enrique Corral, asegura que continuamos arrastrando muchos estereotipos del pasado y que las mujeres tienen que ser las primeras en darse cuenta de que en la construcción también existen grandes oportunidades laborales.

Ahora mismo, ellas solo representan el 9% de los trabajadores del sector. Una cifra que ha crecido en los últimos años pero muy lentamente.