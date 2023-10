5 formas de secar tu ropa mojada sin secadora

Hay una tendencia cada vez mayor de tener una secadora en casa para poder tener la ropa lista tras lavarla. Se suele colocar junto a la lavadora, para poder llevar la ropa de una máquina a la otra de forma sencilla. Sin embargo, no todos los hogares tienen el espacio o el dinero para tenerla, por lo que hay que pensar en maneras eficaces de secar la ropa mojada sin secadora.

Algunos consejos para secar la ropa sin secadora que podrían servirte en tu día a día: centrifuga la ropa dentro de la lavadora lo máximo posible para quitar el exceso de agua presente. Intenta no usar pinzas para colgar tu ropa porque deforman el tejido; lo óptimo es colocarlas en una percha. Seca siempre que puedas tu ropa en el exterior, porque sino el interior de tu casa se cargará con humedad. Veamos otras formas.

Secar la ropa mojada al aire libre

La manera tradicional de secar la ropa húmeda siempre ha sido al aire libre, pues antes no existían las secadoras. Se usa la temperatura ambiente y el viento para tu propio beneficio. La parte negativa es que dependes por completo de las condiciones climáticas, así que es más probable que puedas hacerlo en épocas más secas como el verano. Recuerda que para minimizar el tiempo de exposición de la ropa tienes que sacar el exceso de agua.

Secar la ropa mojada con secador de pelo

Otro método para secar la ropa es con el secador de pelo. Es algo costoso, pero puede servir para un momento de apuro en el que necesitas la ropa en ese momento. Estira la ropa sobre una superficie plana y aplica el aire caliente que sale del aparato a una distancia prudencial. Ve dando varios repasos con el secador por todas las zonas mojadas, para que se vayan secando poco a poco.

Secar la ropa mojada con plancha

Es muy parecido al método anterior, porque también consiste en aplicar calor. La plancha también puede servir para secar la ropa mojada. Para usarla deberás colocar primero una toalla debajo de la ropa que vayas a secar. Tendrás que ponerla a temperatura media, sin pasarse, para evitar daños innecesarios en el tejido.

Secar la ropa mojada con una toalla grande

Una toalla grande te ayudará a eliminar bastante humedad de tus prendas. Para ello, debes extender la toalla del todo sobre una superficie plana y colocar encima la pieza de ropa que quieras secar. Enróllala y aprieta todo lo que puedas para sacarle el agua que está contenida en el tejido. Repite este proceso las veces que haga falta hasta que esté a tu gusto.

Secar la ropa mojada en el congelador

Este es uno de los trucos para secar la ropa más curiosos. Necesitas tener a mano una bolsa de plástico y un congelador en casa. Dobla la ropa limpia y métela de forma ordenada en la bolsa de plástico. Cierra bien la bolsa y métela dentro del congelador. El tiempo de espera aproximado suele ser de una hora. Una vez pase el tiempo, retírala de su interior y podrás comprobar que la ropa está seca. Eso sí, ¡estará muy fría!

Si en tu casa no tienes secadora, o quizás estás en una casa alquilada, estos métodos para secar la ropa mojada te pueden servir. Usar la secadora puede ser muy cómodo, pero no siempre está al alcance de todos. Si había alguno que no conocías puedes ponerlo en práctica, igual descubres una manera de agilizar tus tareas diarias del hogar.