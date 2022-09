5 cosas que no sabías que está prohibido hacer en la playa

¡Hoy celebramos el Día Mundial de las Playas! Aún quedan algunos días para acabar el verano y hacerlo en las extraordinarias playas de nuestro país es maravilloso. ¿Sabías que en España contamos con casi 8.000 kilómetros de costa? Así que tenemos muchas opciones para disfrutar del final de esta temporada: playas vírgenes, urbanas, repletas de vegetación, volcánicas, calas de ensueño, etc.

Ahora bien, según la Ley de Costas, hay algunas cosas que están prohibidas hacer en las playas y que, seguramente, no sabías. ¿Te gustaría descubrirlas? A continuación, te dejamos un listado con algunas de ellas.

Día Mundial de las Playas: ¿Qué cosas están prohibidas hacer?

Para empezar, la Ley de Costas es contundente en cuanto a la higiene: queda prohibido, prácticamente en la totalidad de playas españolas, atribuir a las duchas, lavapiés, o baños ubicados en las playas, un uso distinto al que les es propio. Es decir, por ejemplo, limpiar objetos personales con detergente empleando el agua de los lavapiés o ducharse con gel y champú.

Asimismo, en esta misma ley se afirma que no se permite reservar un espacio de la playa con una sombrilla e irse. Si la sombrilla está en la playa, la persona debe estar con ella, si no la multa puede alcanzar entre los 750 y los 3.000 euros.

Otra de las cosas prohibidas en las playas españolas es hacer fuego. Ni para cocinar, ni para calentarse, ni por ningún otro motivo. La única excepción que se contempla a esta norma son las hogueras de San Juan, que se realizan con autorización previa.

También está prohibida la acampada libre en todas las playas de España. Por ejemplo, en la Región de Murcia las multas por acampar, o dejar el vehículo parado más de tres días en el mismo lugar, llegan a los 1.500 euros.

Y, por último, queda completamente prohibido cobrar por entrar a las playas. “El acceso es público y gratuito”, así de contundente se muestra la Ley de Costas en cuanto a la libertad de las personas para entrar en zonas de playa.

Otras prácticas prohibidas en las playas según el municipio

Aunque tengamos en cuenta la Ley de Costas, en cada playa que acudamos también debemos fijarnos en los carteles que anuncian las normas.

Por ejemplo, la entrada de animales domésticos no está totalmente prohibida en todas las playas. Por ello, es necesario mirar las normas antes de entrar con tu perro y llevarte una multa. Si por cualquier motivo, no se cumple la norma, puedes pagar una sanción de hasta 1.500 euros. Eso sí, los perros guía o aquellos empleados en actividades autorizadas, como por ejemplo las de salvamento, quedan excluidos de esta prohibición.

Respecto a los ruidos y fiestas en la playa, no todos los lugares son igual de estrictos. Para algunos ayuntamientos, está directamente prohibido el uso de aparatos o instrumentos musicales, sin embargo en otras playas se permite siempre que no produzca molestias a otras personas. No obstante, en cualquier caso se recomienda el uso de auriculares.

Celebra el Día Mundial de las Playas por todo lo alto y no rebases estas normas, ya que la multa puede ser muy elevada y estarás perjudicando el bienestar de nuestras costas. ¡Feliz día!