30 profesores para solo 2 alumnos: así es la curiosa orla de unos universitarios gallegos

Con tan solo 24 años, Alberto Lázara es ya graduado en dos titulaciones, un logro que ha conseguido al finalizar sus estudios en la Universidad de Santiago de Compostela en seis años. "Lo escogí porque siempre me gustaron las carreras de la rama sanitaria", dice el joven. Un camino que ha recorrido acompañado de su amiga, Tamara Pereiro, y también de otros estudiantes y profesores.

Alberto y Tamara son los únicos que aparecen en la orla de su promoción. De los diez alumnos que iniciaron este doble grado, solo ellos dos han sido capaces de continuarlos hasta el final. La exigencia del plan de estudios hizo que fueran varios los compañeros que cambiaran de titulación a lo largo del camino.

No obstante, el joven farmacéutico reconoce que, durante las clases, no han estado solos: "No es que nos dieran clases particulares, sino que íbamos con el resto de compañeros que estudiaban las carreras por separado".

Aunque el joven reconoce que ha sido duro, asegura que el esfuerzo ha merecido la pena: "Los resultados han sido buenos y también he tenido tiempo para vivir la vida universitaria", reconoce.

Al ser la primera promoción de esta doble titulación, se presentaron algunas dificultades en los planes que fueron resueltos entre alumnado y docentes, algo que Alberto ha querido agradecer: "Doy las gracias por la ayuda a las dos facultades, que siempre estuvieron pendientes de nosotros".

La doble titulación que han cursado goza, además, de un importante reconocimiento a nivel nacional: "En cuanto nos comunicaron que entraba aquí, no lo dudé. En los ránkings nacionales, Farmacia y Óptica en la USC están en el top 3", admite con orgullo.

La exigencia de esta simultaneidad no es para menos: la nota de corte de la última promoción se sitúa en un 11,402, según los datos publicados por la Comisión Interuniversitaria de Galicia.

Por el momento, luego de haber finalizado sus estudios, prácticas y trabajos universitarios, Alberto está ya trabajando en una conocida farmacia de la capital gallega.