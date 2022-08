226 personas mueren ahogadas en lo que va de año, un 60% más que en 2021

La Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha anunciado que en lo que va de año ya han muerto 226 personas ahogadas en espacios acuáticos. "La mayoría de los fallecimientos han podido evitarse", ha comentado en su cuenta de Twitter. Esto supone que el número de fallecidos por ahogamiento ha crecido un 60% con respecto al año pasado. Por estas fechas, con el mes de julio terminado, el número de muertes era de 140, que se contrapone fuertemente con los 226 de este año. La mayoría de las víctimas son hombres de entre 55 y 64 años. El lugar donde más casos se han producido ha sido en la playa.

La llegada de la época estival, la apertura de las piscinas, el aumento de los bañistas procedentes de todo el país y las imprudencias o falta de conocimiento provocan que los ahogamientos mortales aumenten en estas fechas.

El mes de mayo tuvo el mayor número de fallecidos por ahogamiento desde hace seis años, con 30 víctimas, más del doble que las del mismo mes de hace un año, y en tan solo los 12 primeros días de junio murieron otras 23 personas. El centenar de fallecidos por esta causa se superó a mediados del mes de junio, mientras que el pasado año no se llegó a esta cifra hasta el 8 de julio, casi un mes después que en este ejercicio.

La federación elabora todos los meses un informe nacional de ahogamiento, que parece confirmar la tendencia a la alta de muertes por ahogamiento no intencional.

Salvamento y Socorrismo lleva varios meses denunciando la falta de socorristas y su "inadecuada formación" en algunos casos. "Las instituciones públicas deben asumir que faltan socorristas y que la formación es inadecuada en muchos casos, y donde la es, la Administración no ejerce el papel supervisor", subrayó el director de Prevención y Seguridad de la Federación, Francisco Cano en un comunicado.

Recomendaciones de la campaña #stopahogados

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo trata de prevenir estos casos a través de la campaña de prevención de accidentes en el medio acuático #stopahogados. Estas son algunas de las medidas que recomiendan para evitar situaciones de ahogamiento:

Utilizar los elementos de protección en la playa como toalla, sombrilla, calzado apropiado, protector solar, gafas o gorra, protegerse del sol, tener cuidado con las corrientes de retorno que se suelen formar donde no hay olas, los menores siempre deben estar vigilados por una persona adulta y recordar el teléfono de un familiar, no hacer ejercicio después de comer, tomar precauciones para que el material de flotación no te aleje de la orilla, no jugar en zonas rocosas, no tirarse de cabeza en zonas poco profundas o con profundidad desconocida y bañarse en zonas vigiladas y acudir siempre al socorrista en caso de duda o peligro.