214 afectados por el incendio de Valencia están ya instalados en las nuevas viviendas municipales

Muchos realojados del incendio de Valencia intentan superar la tragedia con ayuda de amigos, familiares, trabajadoras sociales y psicólogos que les atienden en el edificio. Hay más de 90 viviendas ocupadas de las 131 que el ayuntamiento de Valencia ha puesto a su disposición. Muchas son familias con niños, de hecho hay 38 menores en el edificio del barrio de Safranar de Valencia.

Dos trabajadoras sociales tienen allí un despacho provisional para atender las demandas y necesidades de los afectados que tratan todavía de ubicarse en una nueva realidad. María Hinojo, una de las afectas de 79 años, dice: "Lo he perdido todo. Tengo mucho sentimiento. Me he quedado sin recuerdos y sin fotos de mis papás, también se quemaron las de la comunión de mi nieto, pero una muy buena amiga, me ha traído una mía de cuando tenía quince años, me emociona mucho, ese año conocí a mi marido y fui fallera mayor".

Encarna Contreras es otra de las realojadas en una vivienda del segundo piso que junto a su cuñada ha ido acomodando poco a poco las cosas en la nueva casa: "Mi cabeza se va despejando con el traslado. He comprado comida, una tele, un microondas, y algunos enseres, ni cuadros ni nada para decorar, aquí vamos a estar en principio tres meses".

Belinda era inquilina en Campanar y se ha llevado una gran sorpresa, su sobrina Lisber Vegas ha llegado desde Miami para estar con ella unos días y darle mucho cariño: "Estoy encantada, la gente de Valencia y de toda España se ha volcado con los afectados. He ganado mucho más de lo que he perdido en el incendio".

Ana es malagueña, tiene 88 años y vive con su hijo. Sabe que se salvó de milagro: "Estaba viendo la novela cuando a través de la ventana vi una grúa y me asomé. Bajé corriendo por el ascensor. Lo triste es que mi querida vecina Carmen y su cuidadora murieron en el incendio".

Poco a poco todos los realojados tratan de recobrar la normalidad y una relativa tranquilidad. Este fin de semana el edificio es un ir y venir de amigos y familiares. Todos quieren arropar a las familias que tanto han sufrido , pero sin olvidar a los vecinos que han perdido la vida.