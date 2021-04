Ismael Álvarez, exalcalde de Ponferrada y fue condenado por acosar sexualmente a Nevenka Fernández, exconcejala y primera mujer en España en denunciar públicamente este tipo de acoso hace 20 años.

La entrevista de Álvarez ha generado un rechazo en redes sociales e incluso la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, la ha calificado de "inadmisible".

Luis Tudanca, líder del PSOE en Castilla y León, ha expresado, refiriéndose a la entrevista de Ismael Álvarez que "el espectáculo o la audiencia no valen como excusa y menos si se trata de dinero público. La voz debe ser para la víctima, nunca para un condenado por acoso".

Titulares de la entrevista a Ismael Álvarez

A continuación recopilamos algunos de los titulares más llamativos de la entrevista al exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez.

- Durante la entrevista Álvarez aseguró que "no se arrepiente de nada porque su condena fue absolutamente injusta" y asegura que es "inocente" y que "le condenaron sin pruebas".

- "A quién he podido ofender le pido perdón, yo he contado mi verdad", aunque también expresa que "no tiene que pedir perdón por lo que no hizo".

- Y en una de las respuesta en la entrevista dijo que "al más mínimo error de acoso, yo hubiera pedido perdón, pero es que no hubo nada de nada".

- Ha asegurado que lo que ella relata "son decenas de mentiras".

- "Cuando dicen que yo el quité competencias como castigo fue al revés, le di más competencias".

- Ha explicado también que lo que hubo fue "una relación consentida normal",

- "Estaba totalmente en desacuerdo con la sentencia, pero la acaté y la cumplí", expresaba Ismael Álvarez en la entrevista.

- Sobre que Nevenka Fernández se fuera de la localidad, Ismael Álvarez asegura que "en Ponferrada nadie la echó y cabemos todos".

- "Dice que sufrió un acoso por mi parte, cuando las dos habitaciones contiguas estaban cerradas por dentro y los dos teníamos que estar de acuerdo para entrar de una habitación a otra. Allí no hubo nada de nada", expresaba el condenado por la agresión sexual.

- El entrevistado asegura que "lo que se ve en ese documental -de Nevenka- igual que lo que vimos en el juicio es el relato de una personas sin pruebas de ningún tipo"