Susanna Griso, tras la entrevista de Ismael Álvarez por el caso Nevenka: "Actuó como un psicópata y un depredador sexual"

Nevenka Fernández era concejal del Ayuntamiento de Ponferrada cuando denunció a Ismael Álvarez, alcalde del Consistorio, por acoso sexual.

Los hechos tuvieron lugar hace 20 años y ahora un documental de una conocida plataforma audiovisual recuerda lo sucedido. Ismael Álvarez ha roto su silencio después de 20 años y ha concedido una entrevista en la que asegura que Nevenka mintió y fue víctima de una sentencia injusta.

Álvarez se reafirma en su inocencia. "No me tengo que arrepentir absolutamente de nada porque no hice nada y es una condena absolutamente injusta", señala.

"Lo que se ve en ese documental es un simple relato de una persona, preparado y sin pruebas de ningún tipo", mantiene.

El periodista Chema Crespo, que siguió el caso hace 20 años y la entrevista de Álvarez, ha condenado la entrevista y ha lamentado que haga este "falso alegato en defensa del feminismo que de su boca resulta hasta ofensivo".

La periodista Susanna Griso ha vuelto a condenar públicamente los hechos. "Actuó como un psicópata, un depredador sexual y 20 años después no se arrepiente de nada vive en su propia realidad", mantiene la periodista.

