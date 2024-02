Vivir con TOC, una cárcel mental de la que es complicado salir: "Me tiene consumida y estoy ahogada"

Quienes sufren un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) se enfrentan cada día a una nueva lucha. Viven en una cárcel mental donde dudan de cada acción que realizan. Marina, de 23 años, le preguntó un día a su hermano si era muy común que revisase todos los pasos que daba en su casa. Ojeaba los envases que tiraba a la basura o cuando salía, tenía que recorrerse todas las habitaciones para comprobar que ninguna luz o ningún fuego estaban encendidos.

Su hermano le hizo ver que no era muy normal esa obsesión, por lo que descubrió que padecía un comportamiento repetitivo , que se manifestaba en compulsiones y le impedía afrontar su vida con total normalidad. "Al principio tenía algunas pero fue yendo todo a más, sobre todo con la pandemia", relata.

Según informa el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, una de cada 67 personas en España padecerá un TOC a lo largo de su vida.

"Es algo que te quita muchísimo tiempo y es muy incapacitante"

Marina pasó de revisar los envases a controlar todas sus interacciones en las redes sociales. "Reviso si he subido publicaciones o historias a Instagram cuando realmente no lo he hecho", cuenta. Este TOC fue aumentando hasta el punto de generarle una tensión que le impedía descansar por las noches. "El TOC absorbía mucha parte de mi día a día", añade.

El origen del trastorno, tal y como cuenta Julia Caballer, médico de familia y miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) está en un pensamiento de perfección y en una experiencia traumática. "La preocupación excesiva por el control, por pensamientos religiosos o incluso mágicos hacen que el espacio y el tiempo de esas personas sea un poco complicado", explica. Es el caso de un paciente que se veía obligado a darse 42 duchas al día por superstición.

Los pacientes de TOC siguen unas reglas para aliviar la ansiedad que sufren. "Parece que así pueden quitarse el pensamiento obsesivo", destaca la doctora. "Es algo que te quita muchísimo tiempo y es muy incapacitante", dice la paciente.

Marina, tras ver que estaba "totalmente ahogada y consumida" por los TOC, decidió ir al psicólogo para superar la enfermedad. La terapia que siguió se basaba en agrupar todas las compulsiones en distintos grupos según el nivel de ansiedad que le generaban. Así, eliminaría uno a uno todos los comportamientos obsesivos.

Según la doctora, suele ser bastante sencillo detectar un TOC. "El paciente lo tiene muy claro", dice. Tratamientos con terapias, como la cognitivo-conductual, suelen ser bastante "eficaces" pero son necesarios también los antidepresivos para paliar el trastorno mental.

¿Hasta dónde llega el TOC?

"Pueden llegar a una gravedad importante", señala Julia Caballer. Marina explica que a su cerebro llegan actualmente mensajes sobre actos que no pasan realmente. "Te empiezas a hacer preguntas irracionales", dice.

Además, es muy complicado desprenderse del trastorno cuando ya lleva dentro de ti desde hace algún tiempo. Por eso Marina recomienda a cualquier persona que considere que tiene TOC ir a un especialista, aunque reconoce que sigue teniéndolos.

La doctora aclara que los síntomas del TOC pueden ir desde algunos más leves a otros más fuertes, pero en cualquier caso quienes lo sufren tienen una "incapacidad" para relacionarse con las personas y hacer su vida cotidiana. "He aprendido a convivir con él, yo sigo haciendo cosas con el TOC", reconoce Marina.

"Puede llegar a ser una enfermedad crónica que se controla con ayuda"

"Últimamente comento que puede llegar a ser una enfermedad crónica que se puede controlar con ayuda", explica la doctora. El miembro de SEMERGEN cuenta que el detonante para que aparezca un TOC está en momentos de cambio donde la persona tiene mucha ansiedad.

"Todos los días me acuerdo de cuando no tenía que revisar nada y era una persona libre, porque yo ahora mismo me siento una persona atada a un monstruo que me guía", concluye Marina.

