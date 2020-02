Un implante reduce el tiempo de recuperación tras las operaciones de espalda

Una prótesis consigue que cada año cientos de pacientes se recuperen de una lesión en la espalda. La solución es pasar por el quirófano, pero un implante especial reduce el tiempo de recuperación y permite que los pacientes recuperen su vida normal.

"Así no se puede vivir"

Mari Luz tiene 75 años y sufre una lesión en su columna vertebral. "Así no se puede vivir. No puedes andar, no puedes hacer nada", explica. Como ella hay 3.000 españoles cada año.

Esta prótesis calma los dolores que sufren estos españoles continuamente. Se trata de una operación menos agresiva a la instauración de tornillos en la columna, que inmovilizan las articulaciones de la espalda.

Con ella, se han reducido las operaciones con tornillos y han aumentado este nuevo tipo un 60%.