Solución a la apnea del sueño con una microcirugía bajo la lengua

El Hospital del Mar, en Barcelona, ha desarrollado un tratamiento pionero para quienes sufren apnea del sueño, una patología que afecta a casi un millón de personas en España.

Esta enfermedad se caracteriza por sufrir episodios reiterados de obstrucción de las vías respiratorias durante el sueño. Esto provoca que el paciente se despierte de forma inconsciente y no consiga descansar, ya que no puede respirar adecuadamente.

La nueva cirugía, muy poco invasiva, consiste en implantar una neuroestimulación al paciente para que pueda actuar sobre el nervio que controla el movimiento de la lengua. De esta forma se evita que se bloquee el paso del aire al dormir. Se hace una incisión de solo seis centímetros debajo de la mandíbula del paciente para implantar el dispositivo y ocho semanas después de la operación se activa. “Esta estimulación hace que los músculos de la lengua se contraigan, con la intención de mantener abiertas las vías respiratorias”, comenta el Dr. García- Lorenzo.

Uno de los beneficios de este sistema es que no queda ninguna indicación externa de que el paciente lo lleva. Además, esta alternativa, está indicada para personas que tienen apnea del sueño moderada o grave que no toleran el tratamiento estándar. Se calcula que son casi la mitad de los pacientes diagnosticados de esta patología.

Previamente a este tratamiento, hacían uso de la CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias). Una máquina que usa presión de aire a través de una mascarilla que se lleva durante las horas de sueño para asegurar una buena respiración. Casi la mitad de los pacientes no toleran este tratamiento. "Son pacientes no tributarios de otros tratamientos de la apnea del sueño, a los que, hasta ahora, no podíamos ofrecer ninguna alternativa si no soportaban el abordaje estándar de la apnea", explica el jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital del Mar, el Dr. Jacinto García-Lorenzo. "Ahora, con esta nueva alternativa, disponemos de una terapia segura y eficaz a largo plazo para tratarlos", añade.

En definitiva, una cirugía pionera que mejorará el sueño y descanso de muchos pacientes con esta enfermedad.

