El SIBO, la 'enfermedad viral' del intestino: "Es una disfunción de todas las barreras"

Usuarios de TikTok llevan meses compartiendo sus experiencias con el SIBO, una enfermedad provocada por un desequilibrio en la microbiota intestinal. Comentaban que sufrían un hinchazón en el estómago cuando comían sin saber a qué se debía. Una bióloga y una nutricionista, ambas especializadas en la microbiota, han contado a Antena 3 Noticias las claves para entender la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento.

El SIBO significa literalmente, por sus siglas en inglés, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. "Es una situación patológica de la microbiota que altera el funcionamiento correcto del aparato digestivo en el organismo", explica Mariana Aróstegui, bióloga especialista en la microbiota. La experta asegura que esta enfermedad está vinculada directamente al estilo de vida. "Al final es una disfunción de todas las barreras que tenemos para decirles a los microbios que no pueden crecer en determinados sitios", continúa.

Las bacterias, que se ubican entonces en el intestino delgado, provocan la inflamación y síntomas como "la distensión, la diarrea, el estreñimiento, el dolor abdominal, el malestar digestivo o la pérdida de peso" se deben a múltiples factores. "No hay una única causa", señala Laura Pais, nutricionista experta en el campo de la microbiota.

Ana García Iglesias tuvo SIBO hace un año. Ha querido contarnos su experiencia con la enfermedad, y asegura que fue bastante duro. "Yo siempre he tenido muchos problemas intestinales, pero hubo un momento que de repente se me exacerbó, la tripa me dolía un montón y tenía muchos gases", relata. No tenía hambre, se encontraba más cansada de lo normal y todo le sentaba mal.

El dolor intestinal era tal que "ni podía salir de casa". Así, Ana decidió ir al médico, aunque como estudiante de medicina, sabe que los síntomas intestinales son muy amplios. "Puedes tener dolor de tripa por mil cosas", dice. "Di con un médico que me dijo de primeras de hacerme una prueba de SIBO y ya me salió". Para ella era algo totalmente nuevo, porque solían diagnosticarle intestino irritable.

Detrás del SIBO pueden estar desde una "toma recurrente de antibióticos" hasta estrés crónico y una mala alimentación. "Es muy importante el tema del descanso, el ejercicio físico, la gestión del estrés y toda la parte emocional, hay que hacer unos cambios para que con todo eso, y teniendo la microbiota lo más fuerte y estable posible, podamos seguir y que el SIBO no vuelva a aparecer", señala la nutricionista.

"Estuve tomando antibióticos durante diez días y después de los antibióticos sí que noté el cambio, ya no era tanto el dolor", cuenta Ana.

Difícil diagnóstico

Tal y como cuentan algunos usuarios a través de TikTok, ese proceso para que les detectasen el SIBO no ha sido nada fácil. Desconocían por completo la enfermedad y muchos médicos apuntaban a otras dolencias. Sin embargo, el test de lactulosa en aire espirado resolvía el enigma. "Es una prueba de aire espirado donde podemos ver la curva de formación de gas", explica Mariana Aróstegui.

La prueba consiste en ingerir una "disolución acuosa como un azúcar que no podamos absorber", para después "ir soplando en un tubo durante cada media hora durante tres horas". "Luego una máquina del laboratorio nos va a decir si hay crecimiento bacteriano o no", señala Laura Pais. El objetivo es "ver lo que sucede en el intestino delgado".

¿Qué es la microbiota intestinal?

El SIBO es una enfermedad vinculada directamente a un desequilibrio dentro de la microbiota intestinal. Este concepto incluye al "conjunto de microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos, que viven en nuestro intestino y que nos ayudan a digerir alimentos", realizando "un montón de funciones metabólicas en nuestro beneficio". Pero dentro de la microbiota se pueden dar "desajustes". Cuando tiene lugar un desequilibrio, se produce lo que se conoce como "disbiosis intestinal".

"Se ha visto que las alteraciones en la microbiota predispone enfermedades como las metabólicas, como la diabetes o la obesidad, enfermedades autoinmunes, inflamatorias, alergias e incluso neurológicas", asegura Pais. Muchos expertos, como esta nutricionista, creen que una dieta basada en alimentos naturales, sin procesar, "puede ser un patón de protección para una microbiota saludable".

El desajuste aparece cuando las fallan esas barreras. Por ello, "será fundamental poner herramientas" para que los humanos inhiban "el crecimiento de microbios donde no tienen que crecer". Pero no es para nada sencillo el tratamiento del SIBO, el mal principal de la microbiota.

Ojo a las dietas

Laura Pais advierte de que las dietas altamente fermentables "solo sirven para aliviar" y "no curan nada en sí mismas". "Hay mucha gente que se piensa que la sigue, se le van las molestias digestivas y ya piensan que está todo solucionado", comenta.

Para hacer el barrido de bacterias sobrecrecidas, la ciencia está encontrando nuevas alternativas con las que "reequilibrar" como con "el uso de probióticos". "Esto está muy en estudio, pero es un camino prometedor", continúa Pais.