¿Es seguro vacunar a los menores durante la pandemia de coronavirus?

El Ministerio de Sanidad ha insistido en la importancia de vacunar a los menores a pesar de la epidemia de coronavirus. El departamento que dirige Salvador Illa recuerda que es "importante que su hijo o hija reciba todas las vacunas contempladas en el calendario de vacunación en el momento que le corresponden".

A través de un documento publicado en su página web, el Ministerio de Sanidad ha respondido a las peguntas más frecuentes de los padres sobre el calendario de vacunación durante la pandemia de coronavirus.

¿Es seguro vacunar a mi hijo/a durante la epidemia de coronavirus?

Sanidad insiste en que sí "es seguro". "La infección por coronavirus no presenta ningún riesgo específico relacionado con las vacunas o con la vacunación", explica el departamento, que recuerda que, en función de la situación epidemiológica, se pueden establecer "las vacunaciones prioritarias".

¿Hay que esperar a que termine la pandemia para vacunar a los menores?

No hay que esperar a que la pandemia desaparezca ya que es "muy importante estar al día con las vacunas incluidas en el calendario de vacunación tan pronto como sea posible", asegura Sanidad. "Las Autoridades Sanitarias están haciendo todo lo posible para mantener abiertos los servicios de vacunación ya que la vacunación es una parte esencial de la protección de la salud", recuerda.

El Ministerio de Sanidad asegura además que se están tomando "las medidas necesarias para minimizar el riesgo de transmisión" de coronavirus durante la vacunación, "por ejemplo, adaptando los tiempos de espera y las salas en los centros sanitarios".

¿Las vacunas del calendario protegen del coronavirus?

Sanidad reconoce que "no hay evidencia de que la vacunación frente a otras enfermedades pueda ayudar a prevenir la infección por coronavirus o reducir los síntomas". Aun así es importante que los menores se protejan de otras enfermedades infecciosas.

¿Qué sucede si mi hijo/a ha dado positivo por COVID-19 pero solo tiene síntomas leves?

"A pesar de que los síntomas leves no son necesariamente una contraindicación para la vacunación, es importante que cualquier persona que haya dado positivo por COVID-19 permanezca aislada durante unos días después de la resolución de los síntomas, para asegurarse de que no infecta a otros y limitar la propagación del virus", explica el Ministerio de Sanidad.

Si está potencialmente contagiado de covid ¿Podría la vacunación dificultarle la recuperación?

El Ministerio ha asegurado que "no" ya que, según explica, vacunarse de una enfermedad "no debilita el sistema inmune de una persona frente a otra enfermedad". "No hay indicios de que ninguna vacuna de calendario aumente (o disminuya) el riesgo de que su hijo o hija se infecte con coronavirus o que afecte a su respuesta frente a la enfermedad", señala.