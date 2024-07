¿Qué pasa si te tragas un chicle?

Desde pequeños, muchos hemos creído que tragarse un chicle es peligroso, con la idea de que podría permanecer en el estómago durante años.Esta advertencia ha sido utilizada para asustar a los niños y prevenir que lo hagan, creando una preocupación generalizada sobre los supuestos riesgos de ingerir chicles.

El mito del chicle es solo uno más de los muchos que escuchamos desde pequeños. Otros de los más míticos incluyen que si te comes las semillas de una sandía, te crecerá una planta en el estómago, o que debes esperar dos horas después de comer para meterte en el agua. Aunque algunos de estos mitos tienen una base en la realidad, muchos son simplemente formas de asustar a los niños para que se comporten de cierta manera.

Composición de los chicles

Los chicles están compuestos de una mezcla de edulcorantes, saborizantes, colorantes alimentarios y, sobre todo, goma. La goma puede incluir ingredientes como ceras, resinas, acetato de polivinilo, goma de xantano y elastómeros. Esta combinación le da al chicle su textura elástica, pero también significa que no es digerible por el organismo humano.

El recorrido de un chicle en tu cuerpo

Cuando tragas un chicle, este sigue el mismo camino que cualquier otro alimento. Empieza en la boca, pasa por la garganta, baja por el esófago y llega al estómago. En el estómago, los ácidos gástricos y las enzimas intentan descomponerlo. Sin embargo, debido a su composición, el chicle no se disuelve por completo. En lugar de quedarse en tu estómago durante años, sigue su camino a través del tracto digestivo y es expulsado con las heces en uno o dos días.

¿Por qué no debes tragarte los chicles?

Aunque tragar un chicle accidentalmente no suele ser peligroso, es mejor evitar hacerlo. Nuestro cuerpo no puede descomponer la base de goma del chicle, lo que significa que pasa por nuestro sistema digestivo intacto. Aunque esto no causa problemas serios en la mayoría de los casos, tragar chicles repetidamente puede llevar a una acumulación en el sistema digestivo y potenciales obstrucciones, especialmente en niños. En casos raros, esto puede requerir una intervención médica para solucionar la obstrucción.

Además de la posibilidad de obstrucción intestinal, tragar chicles constantemente puede tener otros efectos negativos. Los chicles suelen contener edulcorantes y otros aditivos que no son beneficiosos para la salud si se consumen en grandes cantidades. En los niños, el consumo excesivo de chicles puede llevar a problemas dentales debido a los azúcares y edulcorantes que contienen.

Efectos en la salud

Si bien tragarse un chicle de vez en cuando no suele causar problemas graves, hay ciertos riesgos asociados con su consumo excesivo. Por ejemplo, los chicles endulzados con sorbitol pueden causar diarrea si se consumen en grandes cantidades. Además, el acto de masticar chicle puede desencadenar la producción de ácidos gástricos, lo que puede irritar el estómago si no hay alimentos para digerir.

Mantén un consumo moderado de chicles y asegúrate de llevar una dieta equilibrada para mantener una buena salud digestiva.

