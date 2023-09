¿Qué es el 'covid de las vacas' y cómo afecta a los humanos?

El pasado mes de noviembre llegó a Europa la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), el denominado 'covid de las vacas'. El primer diagnóstico se hizo a un grupo de ganado bovino en las islas italianas de Sicilia y Cerdeña ,y desde allí se fue expandiendo hasta llegar a España.

Ahora mismo, solo son siete las provincias españolas en las que no hay restricciones al movimiento de ganado, según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La EHE es una enfermedad vírica infecciosa y no contagiosa. Es transmitida por vectores y afecta a rumiantes domésticos y salvajes. Esto quiere decir que los principales afectados son los ciervos y el vacuno. Esta enfermedad no es transmisible a humanos, pero está afectado enormemente a la ganadería.

El 'covid de las vacas' no afecta ni a las personas ni a la calidad de la carne, pero su impacto en el sector ganadero es crítico porque obliga a inmovilizar al ganado. Si el ganadero descubriera un caso de EHE en algunas de sus vacas, no podría mover el ganado vivo en 150 kilómetros a la redonda, ni a zonas libres de la enfermedad en nuestro país ni a otros países de la UE, a no ser que tenga como destino un matadero.

Por lo que, aunque este enfermedad no afecta a la salud de las personas, en términos económicos sí es un grave problema para los humanos. Además, su control es complicado y no existe vacuna.

¿A qué provincias españolas afecta?

El último informe del Ministerio de Agricultura del pasado día 11 de septiembre muestra casos de EHE en prácticamente toda la Península Ibérica. De momento, solo no hay estricciones al movimiento de ganado en las islas Canarias y Baleares, en Galicia y en Cataluña, exceptuando Lleida.

Para el control de la enfermedad, una de las medidas que recomienda el Ministerio a los ganaderos es el empleo de insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones, así como el uso de insecticidas y larvicidas para el control de las posibles zonas de cría. Este sería el modo de evitar la extensión de la enfermedad por el movimiento de ganado bovino desde la zona afectada hacia zona libre.

El origen de la EHE

Esta enfermedad es muy común en América, pero se ha entendiendo a muchas otras regiones del mundo como consecuencia del movimiento internacional de animales y del cambio climático. Ya llevaba años circulando por el norte de África, pero estaba ausente en España hasta el pasado mes de noviembre.

Ahora se están dando miles de transmisiones, que están llevando a la muerte o sacrificio de cientos de animales. El virus de la EHE no es transmitido por mosquitos, sino por culicoides, unos insectos del grupo de los dípteros.