Un profesor muestra la foto tras casi perder su lengua por beber seis bebidas energéticas diarias

Dan Royals es un profesor que consumía al menos seis bebidas energéticas al día y ha compartido una impactante imagen de su lengua ampollada y despellejada como consecuencia de este consumo. Por ello, ha publicado la fotografía para advertir a la gente sobre los peligros de las bebidas energéticas que contienen hasta 58 gramos de azúcar por lata.

Según su médico, el azúcar y los productos químicos excesivos -incluidos los aminoácidos, las vitaminas del grupo B y las sustancias herbales- le estaban 'devorando' la carne. En su post en el grupo de Facebook Get It Off Your Chest, escribió: "¿Quién bebe bebidas energéticas? ¿Adicto a ellas? Puede que quieras pensarlo de nuevo. Echa un vistazo a la segunda foto.... Eso es lo que eso le hace a tu lengua, ¿te imaginas cómo es en tu interior?"

Royals, un australiano que vive en Asia, admitió que fuma cigarrillos pero insistió en que el daño en su lengua se debía a las bebidas. "Sólo para dejarlo claro, en realidad me preocupo por mi salud bucal, pero esto es puramente por estas bebidas.... Fumo, pero no tiene nada que ver con que me coman la lengua", insiste en su publicación.

Los dentistas han advertido que el alto contenido de azúcar y ácido en las bebidas energéticas puede ser perjudicial para la salud bucal si se consume en exceso. Según un estudio realizado por investigadores de la Organización Mundial de la Salud: Un estudio realizado en los Estados Unidos demostró que las caries dentales pueden ser el resultado del pH ácido y del alto contenido de azúcar de productos como las bebidas energéticas.

Otro estudio demostró que el consumo de bebidas energéticas puede causar erosión y eliminación de la capa de frotis en los dientes, lo que lleva a la hipersensibilidad de la dentina cervical".

