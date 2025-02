Patentan un método para evitar la eyaculación precoz: "Es hora de romper el tabú, de buscar ayuda"

"A los españoles nos cuesta muchísimo hablar de sexo y pedir ayuda, aún más". Nayara Malnero es psicóloga y sexóloga, experta en terapia sexual y de pareja. Por su consulta pasan desde adolescentes adictos al porno hasta parejas que buscan vivir una vida íntima satisfactoria superando alguna disfunción sexual, y la más común es la eyaculación precoz.

Tras 15 años de experiencia, ha patentado su propio sistema, el método de Alta Efectividad Terapéutica (PAE). La Sociedad Internacional de Medicina Sexual calcula que un 30% de los hombres de todo el mundo tienen problemas para controlar su eyaculación. Si la lupa se pone en España, se estima que uno de cada cinco varones también padece esta disfunción sexual.

"Uno de cada cinco hombres sufre de eyaculación precoz en España, pues de esos, el 90 % nunca pide ayuda y se queda sufriendo toda la vida cuando tiene una solución tan fácil si se ponen manos a la obra. Así que creo que es hora de romper el tabú, de buscar ayudas y de darnos cuenta de que nos merecemos una vida íntima, plena y feliz", reivindica la terapeuta.

Pero, ¿cuándo se considera eyaculación precoz? La Urology Care Foundation considera que la eyaculación precoz es "cuando la eyaculación se produce antes de lo que un hombre o su pareja preferirían durante el sexo, dentro de un período de tiempo definido, generalmente menos de 2 a 3 minutos". Malnero matiza al respecto que "generalmente se suele medir el tiempo para hablar de la eyaculación precoz, pero la realidad es que a los terapeutas sexuales esto no nos gusta tanto. Si es un tiempo muy breve es evidente que hay un problema, pero a veces se alargan un poco más los tiempos, pero ¿a qué costo? Los hombres no están disfrutando, no se están dejando llevar, están todo el rato ahí controlando con lo cual, el tiempo no es la medida que más utilizamos los terapeutas".

Y es que precisamente esa angustia por no ir demasiado rápido se presenta como el peor enemigo de quienes la padecen. "La mayoría de mis pacientes me cuentan que para ellos lo más preocupante es toda esa parte mental y toda esa ansiedad. Así que se podría decir que ellos son sus mayores enemigos, ellos mismos", explica Nayara Malnero.

Cuando un hombre es consciente de que hay un problema "generalmente, lo que ocurre es que empiezan a evitar las relaciones, se sienten frustrados, empiezan a tener menos ganas y luego en pareja suele generar conflicto, sobre todo, genera conflicto si no se está haciendo nada para solucionarlo. Muchos de los hombres con los que trabajo piden ayuda después de que sus parejas les hayan abandonado, o cuando ven que recurrentemente no hay una segunda cita. Es muy frustrante para ellos y también para sus parejas que ven que no disfrutan, que se quedan a medias como se suele decir".

Primer método patentado para evitar la eyaculación precoz

Su método "permite trabajar de una forma integradora". Se aborda toda la parte física que provoca la eyaculación precoz, pero también aborda esa parte mental que los hombres consideran tan importante y luego la parte de pareja. Tanto si se tiene pareja como si no, "porque las terapias clásicas solo trabajan si se tiene una pareja estable y la realidad es que la mayoría de mis pacientes a veces no la tienen". También se da más autonomía al paciente. "Está demostrado que en 3 meses todos los chicos mejoran, con lo cual esto es maravilloso y radicalmente diferente a la eficacia de otros métodos o tratamientos", defiende Nayara Malnero.

PAE pasa por combinar las terapias clásicas con la libertad que da al paciente tener todas las herramientas prácticas en una plataforma que podrá consultar cuando quiera "recortando el tiempo y el dinero invertido en las terapias clásicas, que no es que estén mal, pero se podían mejorar". Además, este método promete resultados positivos desde el principio "a los 10-15 días, pero la mayoría de los hombres ven que en 3-4 meses han eliminado para siempre su eyaculación precoz, con lo que se genera una satisfacción muy grande".

