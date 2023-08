'Ociofobia', el temor irracional a tener tiempo libre

Pavor, ansiedad, miedo, eso es lo que sienten algunas personas cuando llegan las vacaciones. El término acuñado como 'ociofobia' engloba a ese grupo de ciudadanos que sienten temor a tener tiempo libre.

"Puede ser un 5% de la población, ha crecido muchísimo con respecto a hace unos años", señala Rafael Santandreu, psicólogo que acuñó este término. Nos cuenta que estas personas lo que hacen es evitar coger vacaciones y si lo hacen las convierten en un trabajo más. Por ejemplo, si se van a Paris, tienen una lista interminable de tareas para hacer y así no tener ni una hora libre.

María Alejandra nos cuenta que ella ha vivido eso durante 40 años. "Observé a mi alrededor y me di cuenta, yo tengo que hacer algo para cambiar mi vida", señala. Es una enfermedad que quienes la padecen saben reconocerla con rapidez, por lo que lo solucionan muy bien.

Según Santandreu, todas las fobias empiezan poco a poco y se instalan de manera considerable. Y para someterse a ellas es importante exponerse. "Lo que las personas tiene que hacer es exponerse gradualmente a lo que teme", insiste.

Lo que para la mayoría de las personas es algo placentero, como tumbarse al sol o perder la vista en el horizonte, para ellos es algo imposible.

¿Cómo superar la 'Ociofobia'?

Rafael Santandreu aconseja exponerse a no hacer nada, ralentizar nuestra vida. Ir poco a poco con las tareas que se hagan en el día, e incluso acabar con la multitarea. Y darse cuenta que el objetivoo de la vida no es únicamente producir, ni tener una lista de objetos realizados enormes. "Lo ideal es tener una mente de preferencias y no de exigencias", cuenta.

Porque saber no hacer nada también se puede considerar una virtud y, sobre todo, un signo de salud mental.