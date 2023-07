Los ocho hábitos que pueden alargar tu vida más de 20 años

¿A quién no le gustaría alargar su vida hasta 24 años más? Pues esto es posible según un estudio estadounidense que ha analizado datos de 700.000 veteranos.

Las personas que sigan estos ocho hábitos saludables, o la mayoría de ellos, podría aumentar su esperanza de vida. En el caso de los hombres de 40 años podrían aumentarla hasta 24 años, las mujeres, 21 años adicionales. ¿Qué pasaría si empezamos esta rutina a los 50 años? Aumentamos hasta 21. Y a los 60 años podríamos llegar a vivir 18 más.

El estudio asegura que aunque se hagan pequeños cambios en el estilo de vida, marcarían la diferencia. Añadir uno solo de los comportamientos estudiados a la vida de un hombre de 40 años, le proporcionaría 4,5 años más.

Ocho consejos para alargar la vida

Pero, ¿cuáles son estos ocho tips?

El primero y fundamental es el ejercicio físico. Es el número uno de la lista porque disminuye hasta un 46% el riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con aquellos que no lo practicaban. Recomiendan hacer una media de 7,5 horas semanales. Las actividades vigorosas parecen mejores.

En segundo lugar no consumir o volverse adicto a los opiáceos. En este caso, el riesgo de muerte prematura se reduce un 38%. El tercer paso es no fumar, ya que reduce el riesgo un 29%. El estudio solo incluye a las personas que no han fumado nunca.

En cuarto lugar, controlar el estrés reduce la mortalidad en un 22%. Aunque es una tarea complicada en nuestro día a día, es fundamental para nuestra salud. Por otro lado, seguir una dieta basada en plantas aumenta la posibilidad de vivir más tiempo. En España no debería ser difícil debido a la existencia de una "dieta mediterránea" la cual se compone de variedad de verduras, fruta, carne y pescado, así que en este caso aumentaría nuestra esperanza de vida.

En sexto y séptimo lugar se encuentran, controlar las bebidas alcohólicas y dormir bien. Concretamente se recomienda descansar entre siete y nueve horas, ya que reduciría la mortalidad en un 18%.

Por último y no menos importante, hay que rodearse de relaciones sociales positivas, puesto que podemos vivir un 5% más.