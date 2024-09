Una nueva alerta sanitaria obliga a retirar de inmediato un famoso jamón serrano español

El sistema de Alerta rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) ha notificado la presencia de Listeria mononcytogenes en algunos lotes de jamón serrano producidos en España.

Esta infección ha sido detectada mientras se realizaba un chequeo rutinario que llevaba a cabo la propia empresa productora, lo que ha permitido detectar el problema a tiempo y así evitar que el caso se extendiese en muchos más supermercados.

No obstante, la situación ha sido calificada de "riesgo grave" y se han activado los protocolos pertinentes para que se retiren aquellos productos que estén contaminados. Asimismo, se pide que aquellas personas que tengan en sus casas dicho embutido, no lo consuman. Por otro lado, por el momento no se han detectado casos de afectados.

¿Qué es la Listeria mononcytogenes?

Una infección por listeria monocytogenes suele ser asintomática o cursar con una sintomatología gastrointestinal leve, fiebre y dolores musculares en personas sanas. En algunos grupos de riesgo, como personas inmunodeprimidas, personas de edad avanzada, niños pequeños y mujeres embarazadas, pueden presentarse problemas mucho más graves.

Aquellas personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados, si contraen esta infección puede propagarse al sistema nervioso, provocando:

Dolor de cabeza intenso.

Rigidez en el cuello.

Pérdida del equilibrio.

Convulsiones.

Si la persona que consume un alimento con listeria está embarazada, la listeriosis puede ser especialmente peligrosa, ya que puede causar abortos espontáneos, partos prematuros o infecciones graves en el recién nacido.