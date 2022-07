Las noches tropicales aumentan la mortalidad un 16%

En estas noches de verano donde nos cuesta coger el sueño o nos despertamos continuamente a causa del calor son más peligrosas de lo que parecen. Las altas temperaturas nocturnas impactan gravemente en nuestra salud independientemente del calor diurno. Estas noches tropicales en las olas de calor aumentan la mortalidad un 16%, según el artículo 'Effects of hot nights on mortality in Southern Europe', y que se ha publicado en la revista científica 'Epidemiology'.

Con datos recogidos por el sistema de observación europeo E-obs Copernicus y el climatólogo Dominic Royé, el verano pasado ya alcanzábamos en la Península Ibérica un mayor número de veces los 20 grados de la temperatura mínima que hace unas décadas. En el periodo entre 1961 y 1990, la media fue de 5 noches tropicales. Este dato lo duplicamos en el periodo entre 1991 y 2020, con una media de 11 noches.

La AEMET también recoge que este fenómeno "va a más" con el paso de los años. Desde la AEMET, Rubén del Campo confirma que "es la primera mitad del verano más cálida en la Comunidad Valenciana desde que hay registros. Es decir, en los últimos 72 años, nunca habían sido tan cálidos en conjunto junio y la primera quincena de julio en esta comunidad autónoma".

¿Por qué son peligrosas las noches tropicales?

El calor nocturno es igual de preocupante que el diurno. Afecta a nuestra salud de manera perjudicial, sin dar descanso a nuestro cuerpo. Además, el fenómeno de las noches tropicales es mucho más frecuente desde hace unas décadas y sigue en incremento. Esto quiere decir que, en el futuro, lejos de remitir, las noches tropicales serán más frecuentes.

En las islas con menos precipitaciones y con menos efecto de los vientos alisios es donde más se va a notar el cambio climático. Se provocarán sequias y también aumentarán las temperaturas, según informe presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas del año pasado.

Las consecuencias de que este fenómeno siga en aumento podrían ser devastadoras si no hacemos algo para frenar lo que ya está aquí: el cambio climático.