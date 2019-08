Una mujer a la que le extirparon el cuello uterino durante su batalla contra el cáncer dio a luz a un bebé milagroso. Rebecca Campher, de 38 años, celebró la llegada de su hija Everleigh Grace en febrero después de superar el cáncer de cuello uterino. Se sometió al procedimiento poco común llamado traquelectomía radical, que es ofrecido como alternativa a una histerectomía tradicional.

A pesar de que la operación conlleva un riesgo futuro de aborto espontáneo o nacimiento prematuro, Rebecca desafió las probabilidades y dio la bienvenida a Everleigh Grace el 18 de febrero. Cinco años antes, Rebecca había quedado devastada después de ser diagnosticada con cáncer de cervis después de una prueba de frotis de rutina solo unos meses después de casarse con su esposo Greg.

Su consultor ginecólogo, Jafaru Abu, propuso la operación pionera para extirpar parte de su útero, ofreciendo a Rebecca la oportunidad de tener hijos en el futuro. En febrero de 2015, Rebecca, una productora de cine, se sometió al procedimiento exitoso en el Hospital de la Ciudad de Nottingham.

Aunque no pudo concebir naturalmente, un conjunto de tratamientos de FIV llevó a que Rebecca se quedara embarazada en julio de 2018. La pequeña Everleigh Grace nació por cesárea en el mismo hospital con un peso de alrededor de 3 kilos. Rebecca, que vive con el dueño de la cafetería Greg, de 37 años, en Stanton, dijo: "Hubo muchas ocasiones en las que pensé que nunca iba a tener un bebé". "Everleigh Grace es realmente un pequeño milagro, y estoy muy agradecida por ella todos los días. Es una bebé muy feliz, muy sonriente y le encanta la música, la gente y salir todos los días. Me siento realmente bendecida, pero ha sido un viaje largo y arduo", explica. "Tener cáncer de cuello uterino a la edad de 33 años no es algo que alguna vez estuve contemplando, por lo que recibir esa noticia fue tan devastador", continúa Rebecca ante 'Daily Record'.

"Habíamos estado tratando de concebir y, de repente, mi mundo se vino abajo. Además de aceptar tener cáncer, me enfrentaba a la posibilidad de una histerectomía y al final de mis sueños de ser madre. Pero mi consultor, Abu, discutió la posibilidad de otro procedimiento, que no estuvo exento de riesgos, pero que significaría una posibilidad mucho mayor de tener hijos en el futuro", explica la joven. "Abu fue absolutamente tremendo en todo momento, explicando cada parte del proceso en detalle y llevándome a través de algunas pruebas para asegurarme de que era adecuado para el procedimiento. Este fue un embarazo cuidadosamente monitoreado, pero estaba en tan buenas manos".

"Desde alrededor de 24 semanas hasta el nacimiento estuve en el Hospital de la Ciudad y Abu estuvo constantemente cerca. Incluso estuvo cerca para el nacimiento. Mi obstetra Judith vino a verme todas las semanas, y mi enfermera especialista en ginecología, Julie, era una fuente constante de fortaleza", afirma, "Realmente fue un equipo increíble para estar cerca. Para ser honesto, regresar no es una tarea para nada porque puedo ver al equipo nuevamente. Si no fuera por el señor Abu, hoy no sería madre".