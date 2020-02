Muere un niño enfermo de gripe ante la negativa de su madre antivacunas de medicarle

Un niño de cuatro años ha fallecido en el estado de Colorado, Estados Unidos, después de que su madre se negara a darle el medicamento recetado por el médico al encontrarse enfermo de gripe. La mujer tomó está decisión después de buscar por internet información complementaria y otras formas de cura sobre dicha enfermedad infecciosa.

Fue entonces cuando dio con un grupo de Facebook cuyos integrantes, más de 178.000 miembros, intercambiaban propaganda contra la vacunación y difundían información falsa sobre la salud. La mujer, pese al estudio realizado por un médico, optó por describir el caso de su hijo en el chat online. No tardó en recibir respuesta, donde los usuarios le instaron a no seguir el procedimiento médico ofrecido por el doctor, quien había recetado Tamiflu (profármaco antiviral selectivo contra el virus de la gripe) al menor. La publicación de la madre recibió un total de 45 comentarios, de los cuales ninguno sugería atención médica. "El doctor me recetó Tamiflu pero no lo recogí", explicaba la madre.

Finalmente, ante la negativa de la madre de darle el medicamento, el menor tuvo que ser trasladado al hospital donde fallecería cuatro días después. Asimismo, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado confirmó que no existía registro que mostrara que el niño hubiese sido vacunado de la gripe.

"Esto es una tragedia y nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos. No queremos información errónea sobre la vacuna en Facebook, por eso estamos trabajando duro para reducirla en todas partes de la plataforma, incluso en grupos privados", aseguraba una portavoz de Facebook en un comunicado.