Un mal calzado puede dañar todo el cuerpo

Alrededor del 85% de los españoles padece dolencias en los pies. Todo por no llevar un calzado adecuado. Los hombres utilizan zapatos que hacen transpirar el pie y las mujeres suelen pecar de mucho tacón.

No es aconsejable llevar un calzado con más de cinco centímetros de altura aunque tampoco se recomienda un zapato totalmente plano. Los zapatos tienen que ser ligeros y no deben ni apretar ni quedar olgados. Un mal calzado acaba dañando no sólo los pies.

Las dolencias en la espalda están causadas muchas veces por un mal calzado. No utilizar zapatos adecuados hace que el pie se meta para dentro al igual que la rodilla y que con lo cual la postura del cuerpo sea inadecuada. Es importante cuidar los pies, una de las partes del cuerpo más castigadas y a la vez, más importantes.