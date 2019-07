El Hospital Universitario La Paz es el primer centro de España en aplicar la técnica radiológica de la crioablación en el tratamiento del cáncer de mama, según una nota de prensa de la Consejería de Sanidad, que expone que se trata de un procedimiento de destrucción tumoral por congelación que hasta el momento no se había utilizado en los tumores mamarios, pero sí en otros tumores como los de hueso o partes blandas. Consiste en una técnica que no requiere la hospitalización de la paciente, que se realiza con anestesia local y está específicamente indicada para mujeres de avanzada edad que presentan múltiples patologías y que no responden a la hormonoterapia.

Tras resaltar que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, en todas las franjas de edad, Sanidad explica que cada año en España se diagnostican alrededor de 32.000 nuevos casos, de los que cerca de 10.000 requieren la extirpación de la mama. Una de cada ocho mujeres tendrá que enfrentarse al cáncer de mama a lo largo de su vida, sin embargo el diagnóstico y tratamiento precoz conlleva la curación total en el 90% de los casos.

Su incidencia aumenta con la edad, lo cual unido a la longevidad de las mujeres españolas, determina que exista una población cada vez más numerosa de mujeres mayores con cáncer de mama. En ocasiones, los tratamientos convencionales, como la cirugía o la quimioterapia, son difíciles de aplicar cuando estas pacientes presentan múltiples patologías: problemas cardiacos, de coagulación, respiratorios, demencia, etc.

En estos casos, la hormonoterapia, un tratamiento médico poco agresivo que la paciente debe tomar de por vida, es el tratamiento de elección. La hormonoterapia puede ser muy efectiva pero en ocasiones el cáncer no responde a este tratamiento.

En este escenario clínico de mujer de avanzada edad pluripatológica, no apta para cirugía, ni quimioterapia, con cáncer de mama que no responde a la hormonoterapia, en ocasiones es necesaria la intervención del Servicio de Radiología mediante el tratamiento percutáneo.