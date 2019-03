El director del Centro Nacional de Gripe asegura que "es todavía tiempo para vacunarse"

Las cifras de fallecimientos por gripe se han disparado esta semana con nueve muertes en el País Vasco. Aquí se llegan a registrar más de 360 casos por cada 100.000 habitantes.

Más del 50 % de los grupos de riesgo no se han vacunado en el País Vasco, dónde han fallecido en total 19 personas. En Cantabria se han registrado cinco muertes.

El director del Centro Nacional de Gripe, el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, alerta de que aún quedan dos o tres semana para que la gripe alcance su pico máximo.

Aconseja lavarse las manos a menudo, protegerse con pañuelos al toser y desechar los pañuelos usados para evitar contraer la gripe. El aquellas personas que tengan factor de riesgo, deben visitar al médico. Asegura que el curso normal de una gripe va de los cuatro a los ocho días.

Advierte, para no colapsar las urgencias, que si no se tiene una sintomatología especialmente grave, es mejor mantenerse en casa para no difundir más la epidemia.