"La gente todavía no sabe quién es Andy y quién es Lucas", la despedida de los cantantes para 2024

"Gracias en negrita y en mayúsculas...Sabíamos que nos queríais, pero no a este nivel." Así de claro nos lo deja Lucas González tras el anuncio de la disolución del dúo. "Queremos dejar claro, que esto no significa que nos separemos como personas. Lucas y yo somos familias, lo veo incluso más que a mis hermanos." Añade Andrés Morales (Andy). Tras 20 años de carrera, 8 álbumes de estudio y 20 discos de platino, la pareja gaditana escribe un punto y aparte en su carrera musical. "En caso de que la salud de Lucas se mejorase, volveremos."

Un problema de salud

Efectivamente, la anticipada jubilación de los artistas se debe a los problemas cardiovasculares de Lucas que, por recomendación del médico, le obligan a poner un poco de calma en su vida, retirándose indefinidamente de la vida musical. Una enfermedad a tomarse en serio, sí, pero como Lucas no para de repetir: "No se preocupen que no me voy a morir...Me siento liberado al haber tomado esta decisión. Me he sentido valiente". Una disolución por completo, pero solo de la vida pública, las discográficas y los conciertos. "Seguiremos ligados a la música porque es nuestra pasión. Puede que incluso compongamos algún disco, pero con mucha más tranquilidad.

Entre las canciones más populares del grupo, encontramos temas como "Tanto la quería", "Son de amores" y "Para que bailes conmigo". Canciones que llevan colándose en nuestras casas durante estas últimas décadas y que acumulan más de mil millones de visualizaciones en Youtube.

El concierto de despedida

Para despedirse de sus admiradores, este abril de 2024 realizarán una gira por España, comenzando en Cádiz y terminando en Madrid. "Con todo lo que ha pasado estos días no hemos tenido mucho tiempo de pararnos a pensar que vamos a hacer con los conciertos. Seguramente cantaremos nuestros grandes éxitos, posiblemente, haremos un tema de despedida original", dice Andy, "Al final hay que darle al público lo que quiere" añade Lucas.

La despedida oficial llegará con el concierto, pero quisimos preguntar a estos artistas cual es el granito de arena que dejarían en herencia a la cultura del país: "Creo que el legado que deja Andy y Lucas es la felicidad. Si tu escuchas nuestras canciones, se te pone una sonrisa en la cara...Son himnos que cantas en la playa con una hoguera, en el karaoke, de fiesta con tus amigos..."

Por el otro lado, Andy pensaba otra cosa muy distinta: "Yo tengo clarísimo que nuestro legado es... que no hay un alma que sepa todavía quién es Andy y quién es Lucas. Incluso los fans más buenos me llaman Lucas. Cuando me muera tengo claro que el que me entierre pondrá "Lucas" en mi tumba".