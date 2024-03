Las ganas de cumplir 18 años para donar médula ósea: "Puedes ayudar mucho a alguien para que siga con su vida"

El día que se cumple la mayoría de edad, es una fecha marcada en el calendario de todo el mundo. Un momento vital a partir del cual se pueden hacer muchas cosas, entre ellas ser donante de médula ósea. Es el caso de Maty Pache Pérez-Mirás, una pontevedresa que lo primero que hizo al cumplir los 18 años fue hacerse donante: "Llevo colaborando desde muy pequeñita con ASAMPO. Además tanto mis padres como mis tíos son donantes, por eso lo tuve claro desde siempre", explica Maty a Antena 3 Noticias-Galicia.

"Ese mismo día llamé al número de información y me dieron cita. Lo primero que hacen es preguntarte la edad, porque solo te puedes hacer donante entre los 18 y los 40 años. Me hicieron una serie de preguntas relativas a patologías previas y me dieron fecha para sacarme una muestra de sangre en la caseta de donación del Hospital Provincial", relata. "Hay mucha gente que no diferencia médula ósea de médula espinal. La médula ósea tiene que ver con los glóbulos blancos, la extracción es como una analítica".

Esta joven hace un llamamiento a todos aquellos que quieran hacerse donantes: "La gente no está muy concienciada. Con este simple gesto puedes ayudar mucho a alguien para que siga con su vida", recalca Maty.

Una marcha nocturna para concienciar sobre la donación de sangre, órganos y tejidos

Maty forma parte de la directiva de la Asociación de Amigos de la Pontevedrada (ASAMPO). Una asociación de voluntarios decididos a promover la donación.

Entre sus actividades más importantes está la 'Pontevedrada', una marcha nocturna e ininterrumpida a pie, de 67 kilómetros, a través del Camino de Santiago Portugués, desde la ciudad de Pontevedra hasta la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. "Con esta actividad buscamos concienciar un poco sobre la importancia de la donación de sangre, órganos y tejidos", explica.

La edición de este año se celebrará el próximo 27 de abril y en la que el número de asistentes sube como la espuma: "Esta semana hemos superado las 700 inscripciones", concluye la joven.

¿Cómo donar médula ósea?

La donación de médula ósea puede ser la única esperanza de vida para pacientes con patologías graves de la sangre, como la leucemia, el linfoma y otras enfermedades. Al donar, tienes la oportunidad de brindar una segunda oportunidad de vida a alguien que lo necesita con urgencia.

Además, a diferencia de otros órganos, la médula ósea tiene la capacidad de regenerarse rápidamente. Después de la donación, la médula ósea se recupera y vuelve a su función normal en un corto período de tiempo. No obstante, en muchos casos, encontrar un donante compatible puede ser difícil debido a la diversidad genética.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Cualquier persona, normalmente entre los 18 y 40 años, puede ser donante de médula ósea. Eso sí, siempre que no padezca ninguna enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor y que tampoco tenga ninguna enfermedad que pueda poner en peligro su vida por el hecho de la donación.

En algunos casos, el peso también puede ser un factor determinante. Generalmente, los donantes deben tener un índice de masa corporal dentro de un rango específico.

De todas formas, antes de convertirte en donante, tendrás que completar un cuestionario médico detallado y, posiblemente, someterte a exámenes médicos adicionales para que se aseguren de que eres un candidato adecuado para la donación.

Pasos para ser donante de médula ósea

En primer lugar, debes registrarte como donante. Puedes hacerlo en una organización o banco de médula ósea, lo bueno es que estas organizaciones suelen tener un proceso online para el registro.

Tras registrarte, es posible que te pidan proporcionar una muestra de tejido. Esto se suele realizar mediante un hisopo de algodón que se frota suavemente en el interior de tu mejilla para recolectar células de la boca. Esta se enviará al laboratorio para analizar tus características genéticas y determinar su compatibilidad con los posibles receptores.

Si tu perfil genético coincide con un receptor potencial, serás contactado por la organización de médula ósea.

Hay dos métodos principales para donar médula ósea:

Donación de médula ósea . Este es el método más común. Supone la extracción de médula ósea de la parte posterior de tus huesos de la cadera mediante una punción. El procedimiento se realiza bajo anestesia general y la médula ósea se regenera naturalmente después de la donación.

. Este es el método más común. Supone la extracción de médula ósea de la parte posterior de tus huesos de la cadera mediante una punción. El procedimiento se realiza bajo anestesia general y la médula ósea se regenera naturalmente después de la donación. Donación de células madre periféricas. Este método implica la estimulación de las células madre en tu torrente sanguíneo antes de la donación. Durante varios días antes, recibirás inyecciones de un medicamento que estimula la producción de células madre en la médula ósea. Después, durante el procedimiento de donación, se extraen las células madre de la sangre mediante un proceso llamado aféresis.

