Galicia, el paraíso para los alérgicos al polen, donde se pueden olvidar un poco de los brotes

"No todos aciertan. Salimos a la calle a preguntar en qué comunidad autónoma vivirían más cómodos esta época del año las personas con alergias estacionales. Algunos apostaban por Valencia, argumentando su cercanía al mar. Y no van del todo desencaminados: vivir cerca del mar puede ayudar, ya que la humedad contribuye a paliar los efectos del polen en el ambiente. Pero no es Valencia, ni otra comunidad costera, sino Galicia, el paraje perfecto para paliar un poco los brotes de los alérgicos al polen.

Nos lo explica Carmen Vidal, jefa de servicio de Alergoloxía en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela: "Hay menos concentración de polen que en otros lugares de España, entonces esas personas cuando vienen aquí, lo notan". Entonces, hace hincapié: "Para los pacientes digamos autóctonos de aquí, al estar sensibilizados a los pólenes aquí, con los índices que hay ya se les despiertan los síntomas". Así, Galicia es perfecto solamente para pacientes con alergia de otras partes de España, que se benefician de la menor exposición al polen en esta comunidad del noroeste.

La clave está en la humedad

Son los altos índices de humedad ambiental que presenta la comunidad las que hacen que las concentraciones de polen en el aire sean más bajas aquí. Esta humedad la causan las frecuentes lluvias o la existencia de ríos, bosques o la cercanía al mar en muchos puntos del territorio al poseer una amplia costa.

De hecho, explica la doctora: "La lluvia hace que el polen caiga y se arrastre". Es decir, de por sí hay menos polen y, además, el que hay se limpia con facilidad por la lluvia. Así, los gallegos van de buenas a malas épocas, generando un leve contraste: cuando hace buen tiempo sufren brotes y, cuando llega la lluvia (muy habitual de vez en cuando) su situación se rebaja y estabiliza.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), las áreas con mayor humedad atmosférica y proximidad al mar suelen tener menores niveles de polen, lo que contribuye a reducir los síntomas de la rinitis alérgica. Por ello, sí, podemos decir que Galicia está en una increíble posición porque Galicia, en este sentido, es un refugio natural contra la alergia.

Recomendaciones médicas para esta temporada de alergia

La Asociación Galega de Empresas de Turismo Activo e Natureza (AGETAN) propone disfrutar de actividades que combinan deporte, desconexión y bienestar, con propuestas adaptadas a todos los públicos (tanto para disfrutar en pareja, como en familia, en solitario o con amigos, lo que uno prefiera), e incluyen opciones adaptadas para quienes padecen alergias estacionales. Hacer deporte nunca está de más.

Además, el personal médico recomienda consultar el nivel diario de polen antes de salir a los exteriores, mantener las ventanas de casa cerradas, no tender la ropa propia al aire libre, mantener los tratamientos médicos pautados, cambiarse de ropa y ducharse después de haber estado expuesto al polen y, si hiciese falta, utilizar mascarilla para evitar mayor sintomatología.

Sea como fuere, desde luego que pasar unos días en Galicia, sea para escapar del polen, del calor o de los problemas, siempre es ideal."

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.