Fernando Simón apela a la responsabilidad de los ciudadanos tras anular la Justicia el confinamiento en Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no quiere entrar a fondo en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tumbando el confinamiento de la capital y otras grandes ciudades de la comunidad, al no ser jurista. No obstante, dice que "Madrid no está en situación favorable" y apela a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar una movilidad excesiva. No tiene información sobre posibles recursos o reuniones entre Sanidad y la comunidad. Apunta que salen más de un millón de madrileños en un puente como el del 12 de octubre, lo que implica riesgos. Reconoce discrepancias en los datos sobre Madrid, pero por problema con las fechas y la definición de los casos.

¿Estabilización?

Simón valora que hay un ascenso más lento, empezando a entrar en posible una fase de estabilización. Actualmente la incidencia en España es de 256 casos por 100.000 habitantes, pero con datos muy distintos en cada zona. Por ejemplo el 31% de los nuevos casos son en Madrid, pero también están altos los contagios en Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja o País Vasco. Casi el 9% de los hospitalizados son por coronavirus. En UCI son un 18% de las camas.

En todo caso, dice que casi todos los países están en fase de ascenso, no solo España, otros países europeos, como con una situación peor, en otros continentes, por ejemplo en Estados Unidos o India.