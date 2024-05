Los expertos alertan sobre los tatuajes: "Todo lo que altera la piel puede tener repercusiones"

Simplemente hay que alzar la vista de la toalla, cuando uno está en la playa, para confirmar que quedan muy pocas personas sin tatuajes en alguna parte de su cuerpo. Es un boom. "En estos momentos vivimos uno de esos episodios de furia por los tatuajes, por decirlo de algún modo, y la cantidad de tatuajes que se realizan es casi infinita", dice Eduardo Fonseca, jefe de Dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Y, la técnica del tatuaje, que es bien antigua, no tiene inicialmente ningún peligro para la salud si se realiza con todas las medidas sanitarias pertinentes pero, ¿qué ocurre cuando no es así? Los expertos alertan de una serie de infecciones provocadas por la tinta y los dermatólogos empiezan ya a tratar los primeros casos. "Primeramente, todo lo que altera la piel puede tener repercusiones", afirma el especialista.

No es más que introducir una serie de productos dentro de la piel para conseguir un efecto estético deseado pero "algunos pueden provocar infecciones, si no hay una asepsia adecuada en los materiales, y también, si no se esteriliza el material, se pueden trasmitir enfermedades más graves como hepatitis o el virus del VIH", explica el doctor Fonseca.

¿Qué dicen los tatuadores?

Al otro lado se sitúan los que viven de ello, de tatuar. "Hubo controles en muchos estudios en la provincia de A Coruña recientemente, por parte de la Guardia Civil, como si fuésemos delincuentes", explica el responsable de Dr. Mortiis Tattoo Clinic en Santiago de Compostela. Este tatuador, miembro de la Unión Nacional de Tatuadores, pone el foco en un problema legal. "Nosotros utilizamos tintas homologadas y aprobadas por Europa pero España no está respetando esa homologación, es una persecución", dice.

Por su estudio, con todo el material esterilizado y una serie de documentos que acreditan la higienización del local, pasan a diario no solo vecinos de Compostela, también peregrinos que buscan inmortalizar su experiencia. "Atendemos a muchísima gente y nunca hemos tenido ningún problema. Pero me preocupa que en España ahora solo es legal tatuar con tinta negra, ¿cómo es posible que seamos el único país europeo donde esto sucede? Tenemos una ley que no corresponde".

La advertencia de los dermatólogos

Pero, más allá del aspecto legal, que se sobreentiende respetado por parte de los estudios acreditados, los dermatólogos advierten sobre las consecuencias de inyectar tinta en la piel. "Algunos de los productos le producen a ciertas personas reacciones de hipersensibilidad, alérgicas o de inflamación, o incluso, hay enfermedades que tienen predisposición a desarrollarse sobre zonas tatuadas", insiste Eduardo Fonseca.

Lo importante, y en esto coinciden ambas partes, es acudir a negocios convenientemente higienizados, amparados por la ley y reconocidos por su buena praxis.

