Un estudio con presencia española elabora una pastilla que detiene varios años la progresión de un tumor cerebral maligno

El Hospital 12 de Octubre participa en un ensayo clínico internacional que demuestra que un inhibidor denominado 'Vorasidenib', administrado mediante vía oral, detiene varios años la progresión de un tipo de tumor cerebral maligno. Se trata del Glioma Difuso grado 2, con mutación del gen proteína IDH. Algo totalmente innovador en el que participa España junto con otros países.

El estudio clínico ha sido liderado por EEUU y participan 77 centros repartidos por 10 países. Este estudio clínico de carácter internacional demuestra que este fármaco podría frenar varios años el avance de un tumor maligno. El estudio ha sido publicado en la revista The New England Journal of Medicine y se acaba de presentar en la sesión plenaria del Congreso ASCO, el principal foro internacional de investigaciones científicas sobre cáncer.

Participación española

"En este centro sanitario madrileño se encuentra un número considerable de pacientes que se han beneficiado de este tratamiento, el doctor también ha agradecido la colaboración de pacientes que recibieron placebo durante meses y aún así acudieron a pruebas y consultas médicas" afirma el doctor Juan Manuel Sepúlveda, coordinador de la Unidad de Neurooncología del Hospital Universitario 12 de octubre, investigador en el estudio y único autor español.

El doctor ha querido destacar uno de los casos de éxito de este fármaco tan innovador. Se trata del caso de un paciente con un tumor que le causaba diversas crisis epilépticas y paralización del lado derecho. El paciente fue incluido en el estudio y fue tratado con placebo y al cabo de pocos meses se vio cómo el tumor había crecido. En ese momento se inició el tratamiento con vorasidenib y con ello no solo se redujo el tumor, sino que también se consiguió una mejora significativa de su movilidad, así como un control completo de las crisis epilépticas.

Ensayo índigo

Este ensayo ha sido acuñado como ÍNDIGO, y su conclusión deriva en que las personas con el tipo de tumor conocido como Glioma Difuso de grado 2 consiguen prolongar en torno a 30 meses la supervivencia libre de progresión gracias a este fármaco llamado vorasidenib.