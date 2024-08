Este es el sintoma más evidente de cáncer de utero y que muchas mujeres ignoran

Un reciente informe de 'The Menopause Society', una organización internacional especializada en temas relacionados con la menopausia desde 1989, ha revelado datos sobre el desconocimiento general en torno al cáncer de endometrio y de útero. Este tipo de cáncer es el más común de los órganos reproductores femeninos, y, sin embargo, un porcentaje considerable de mujeres desconoce o ignora uno de sus síntomas más evidentes: la hemorragia posmenopáusica.

El estudio, publicado en la revista 'Menopause', señala que este síntoma, aunque ocurra solo una vez, es una señal clara de alerta que podría indicar la presencia de cáncer de endometrio. No obstante, las mujeres no suelen recibir la información adecuada de sus médicos sobre la importancia de este síntoma, por lo que no son capaces de reconocerlo.

El cáncer de endometrio, que se desarrolla en el revestimiento del útero, es diagnosticado en alrededor de 6.600 mujeres cada año en España, con más de 7.100 casos de cáncer uterino en total. A pesar de no existir pruebas de cribado para esta enfermedad, su detección temprana es posible gracias a síntomas claros, como las hemorragias anormales. Si se identifica en sus primeras etapas, la tasa de supervivencia a cinco años supera el 90%. Sin embargo, si el diagnóstico se retrasa, la enfermedad puede avanzar, reduciendo drásticamente las posibilidades de supervivencia.

Las autoras del estudio señalan que es alarmante que, a pesar de lo fácilmente reconocible que es el síntoma, muchas mujeres no lo asocian con el cáncer. Por ello, insisten en la necesidad de mejorar la educación y la asesoría médica para garantizar que más mujeres puedan identificar a tiempo esta peligrosa enfermedad.

En el estudio se hizo una encuesta a 650 mujeres para saber si consideraban normal la hemorragia posmenopáusica. La encuesta reveló que un 37% de las mujeres no identifica la hemorragia posmenopáusica como un síntoma de posibles problemas graves, como el cáncer de útero. Lo más llamativo es que el 41% de las encuestadas afirmó que no informaría a su médico en caso de experimentar este tipo de sangrado tras un solo episodio.

El problema parece estar relacionado, en parte, con la falta de comprensión sobre la menopausia por parte de un gran número de mujeres. Solo el 46,5% de las participantes entendía correctamente que la menopausia se define como la ausencia de menstruación durante un año o más. Además, menos del 50% de las mujeres encuestadas habían recibido asesoramiento por parte de sus médicos sobre la hemorragia posmenopáusica.

La Dra. Stephanie Faubion, directora médica de 'The Menopause Society', ha destacado la importancia de este estudio como un llamado de atención para mejorar tanto la educación de las pacientes como la formación de los profesionales sanitarios. Con las tasas de incidencia y mortalidad del cáncer de útero en aumento, especialmente entre mujeres de color, es esencial que las mujeres sean conscientes de los signos y síntomas a los que deben estar atentas para detectar a tiempo este tipo de cáncer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com