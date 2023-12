Este es el peligro de no limpiar bien las botellas de agua reutilizables

Que la higiene es importante es algo que sabemos todos. Sin embargo, hay que recordar que no solo tiene que ver con nuestro cuerpo, sino también con elementos que utilizamos a diario, como por ejemplo las botellas de agua reutilizables. La limpieza profunda de estas botellas puede evitar muchas enfermedades, y eso es lo que una creadora de contenido ha querido advertir, con su experiencia, a través de sus redes sociales.

Kae, de Georgia, es una estudiante universitaria de 19 años que comparte con frecuencia su día a día en su cuenta de 'TikTok' y también ha explicado los efectos que le causó el no limpiar correctamente su botella de agua de la marca 'Owala'. El vídeo se ha vuelto viral y acumula más de 3,3 millones de reproducciones.

Enferma varias veces por culpa de su botella de agua

"Este es un vídeo para cualquiera que tenga un Owala", comienza Kae, "me enfermé en agosto, tuve un resfriado que fue leve, pero duró una semana y luego no desapareció. Fui a urgencias y me diagnosticaron bronquitis". La joven explica que los médicos le dieron un inhalador y antibióticos y, después de tres semanas, finalmente se sintió mejor.

Sin embargo, tres semanas después volvió a enfermarse, esta vez de sinusitis. Una vez más, los médicos de urgencias le recetaron antibióticos. "Tuve tal vez una semana y media en la que estuve perfecta, me sentí muy bien y no tuve ninguna enfermedad. Y luego me vuelvo a enfermar", continúa.

Su botella tenía moho

Kae comenzó con el dolor de garganta y finalmente descubrió el motivo de su enfermedad. "Mientras estoy tomando antibióticos para el dolor de garganta, decido: 'Oye, voy a limpiar mi botella de agua'. Aquí es donde todo va cuesta abajo. En primer lugar, sé que no lo limpio tanto como debería. Nadie hace. Sé que está lleno de bacterias", afirma.

Después de buscar en la web instrucciones sobre cómo limpiar su botella de agua, se dio cuenta de que había una pieza de silicona que se olvidaba de frotar y leyó comentarios de muchas personas que aseguraban habérsela encontrado cubierta de moho. "Estaba horrorizada", recuerda, "una vez que lo limpié, mejoré, y no he estado enferma desde entonces".

La joven termina el vídeo, una vez más lanzando un mensaje de la importancia de limpiar bien las botellas reutilizables. "Tuve intoxicación por moho por no limpiar bien mi botella de agua, así que este es un vídeo para cualquiera que tenga una de estas cosas", concluye.