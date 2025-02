EEUU aprueba la suzetrigina, un analgésico más seguro que los opioides y sin potencial adictivo

Más de 80.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de opioides en 2022, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Debido a su eficacia, se recetan con frecuencia, a pesar de su potencial adictivo.

Las miles de muertes por la sobredosis de opioides han llevado a que se llegue a considerar una epidemia en EEUU. Por este motivo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del país ha aprobado recientemente la suzetrigina, un medicamento fabricado por Vertex Pharmaceuticals y comercializado como Journavx.

Este nuevo fármaco consiste en un analgésico que actúa solamente sobre las neuronas del dolor, en lugar de hacerlo sobre los receptores del cerebro como hacen los opioides. Esto sirve para eliminar ese riesgo de dependencia y adicción que genera el consumo de opioides, especialmente en casos de dolores fuertes como cirugías o accidentes.

La aprobación de la suzetrigina es la primera novedad en analgésicos en los últimos 20 años. Esta luz verde al fármaco se ha apoyado en dos ensayos clínicos ciegos, al azar y controlados con placebo, en pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente. Los resultados mostraron una reducción significativa del color con el tratamiento activo.

¿Por qué es más seguro?

Agustín Mendiola, coordinador de la Unidad de Dolor del Hospital Puerta de Hierro y vicepresidente de la Sección de Dolor de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, ha afirmado que la suzetrigina destaca no solo por su potencia, sino también por su seguridad con respecto a los opioides.

"La gran diferencia radica en los efectos secundarios asociados a los opioides. Estos pueden causar estreñimiento severo, somnolencia, dependencia, sensación de mareo y trastornos de la movilidad, especialmente en pacientes mayores. En cambio, con la suzetrigina, estos efectos no han sido reportados", ha explicado Mendiola.

¿Llegará a España?

Aunque la llegada de este nuevo analgésico a España sería muy positiva, Mendiola advierte que su coste podría limitar su uso. A pesar de los efectos negativos de los opioides, el experto recuerda que son fármacos económicos, mientras que la suzetrigina, si llega a España, tendría un precio elevado: "Es probable que, en España, su uso se limite a pacientes intolerantes o alérgicos a los opioides, sin llegar a una aplicación generalizada".

Diferencias con la lidocaína

La suzetrigina actúa de manera similar a la lidocaína, que es un analgésico local, ya que bloquea los canales de sodio. No obstante, como actúa específicamente sobre este canal, localizado en las neuronas del dolor, alivia solo el estímulo doloroso y evita efectos secundarios, ya que no afecta a otras percepciones, como la presión o el tacto, explica Carlos Goicoechea, catedrático de Farmacología en la Universidad Rey Juan Carlos y vicepresidente de la Sociedad Española de Dolor (SED). Esto ocurría en las intervenciones dentales, en las que es habitual que el paciente se muerda la lengua porque no la siente: "No solo se bloquea el estímulo doloroso sino otro tipo de estímulos, lo que no sucede con este medicamento", señala.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com