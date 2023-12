Dime cómo llora tu bebé y te diré qué le pasa: un estudio identifica los lloros para ayudar a los padres

¿Quién no se ha desesperado con el llanto de un bebé? ¿Quién no ha deseado que el pequeño hablara para que le explicara qué necesita? Ahora podemos conocer más qué demanda un bebé oyendo su llanto. Es lo que se ha estudiado desde el Servicio de Neonatología del Hospital Clínic de Barcelona, donde han identificado diferentes tipologías de llanto analizando no solo el sonido, sino también las expresiones del rostro y sus movimientos.

La acústica y los movimientos del bebé

El llanto del bebé puede ser desesperante. Como media lloran entre hora y media y tres horas al día, algo que puede sacar de quicio a los padres más pacientes. El impacto del llanto puede llegar a desencadenar en los padres "sensaciones de ansiedad, depresión, impotencia y frustración". En el estudio han participado 38 recién nacidos de la Maternidad del Clínic de Barcelona.

Cada tipo de llanto, según Ana Lucía Paltrinieri, pediatra del servicio Neonatología, se caracteriza por diferentes "patrones acústicos, neurofisiológicos y de comportamiento". Identificarlos "rápidamente pude ser una herramienta para los padres".

Tipos de llanto

Se han recopilado audios, vídeos de cada recién nacido mientras lloraba de forma espontánea y que han servido para identificar llantos generados por diferentes situaciones, como hambre, sueño, inquietud, gases y estrés.

El llanto por hambre "es constante, rítmico, de corta duración, intenso y ruidoso, pero no agudo y puede provocar variedad de expresiones faciales en movimientos corporales destinados a llamar la atención del cuidador".

El llanto por angustia "tiene pocas causas, es errático y más agudo".

El llanto por gases es más ronco, la tensión que se ejerce sobre las cuerdas vocales.

El llanto por sueño es de larga duración, con gritos prolongados en monótonos que presentan una clara melodía decadente.

El llanto por demanda de atención es muy parecido aunque parezca" más un lamento que un llanto real y su interpretación depende mucho del contexto que se presente".

¿Qué supondrá este software en el futuro?

La investigación por el llanto del bebé da un paso más según, Ana Laguna, científica de datos de Zoundream, ya que este software "podría incorporarse a los vigila bebés, aparatos de cámara o cualquier dispositivo con micrófono" para identificar esos llantos y ver qué quiere comunicarnos el bebé.

Aunque, eso sí, esto es una herramienta de ayuda a los progenitores, en ningún caso sería una sustitución de esos cuidados, porque ninguna máquina puede sustituir el cariño y al amor de unos padres.