Día mundial contra la Hepatitis: los 7 primeros síntomas que pueden pasar desapercibido

Hoy, 28 de julio de 2022, se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis para concienciar sobre esta enfermedad e impulsar a nivel global iniciativas para frenar la mortalidad de esta afección hepática, ya que muchas personas la padecen, pero no saben reconocer sus síntomas.

La hepatitis es la inflamación del hígado. La enfermedad puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis, una cirrosis o a un cáncer de hígado. Las causas más frecuentes son los virus de la hepatitis, que también pueden deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas (alcohol o drogas) o enfermedades autoinmunitarias.

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2008, para concienciar sobre las hepatitis víricas e impulsar iniciativas globales que ayudan a contener la enfermedad y reducir su mortalidad. Se escogió esta fecha por ser el día del nacimiento de Baruch Blumberg, doctor que descubrió el virus de la hepatitis B, desarrolló su diagnóstico e inventó la vacuna. Blumberg obtuvo el Premio Nobel de Medicina por sus hallazgos, en 1976.

Hay cinco cepas principales de esta enfermedad: A, B, C, D y E. Las hepatitis B y C son las de mayor causa de muerte al año -1,4 millones de defunciones-, según los datos aportados por la OMS en 2020.

La hepatitis A y la E son causadas por la ingesta de agua o alimentos contaminados. Las B, C y D se producen por el contacto con sustancias corporales infectadas. En dolencias agudas se pueden manifestar algunos síntomas como la ictericia (color amarillento en piel y ojos), orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

La OMS informa que 325 millones de personas tienen hepatitis vírica B y C; al año, mueren 900.000 personas por la tipo B. De los infectados con la cepa B, tan solo el 10% sabe que lo está y de la C, únicamente el 19%. Para frenar esta falta de conocimiento, la OMS invita a ampliar el acceso a las pruebas y a los tratamientos, un diagnóstico temprano puede prevenir los cánceres de hígado y otras dolencias hepáticas graves. No dejar a nadie atrás es uno de los compromisos de la organización para eliminar las hepatitis víricas como problema de la salud pública de aquí a 2030. Además, proteger a los niños también es un objetivo principal para OMS. Todos los recién nacidos deberían ser vacunados contra la hepatitis B al nacer y recibir posteriormente, al menos, 2 dosis adicionales.

7 primeros síntomas que pueden pasar desapercibidos

Tras haber pasado la pandemia de la Covid-19, toda la población quedó susceptible a la aparición de síntomas, ante la sospecha de padecer el virus o no. Con otras enfermedades como la hepatitis no hay tanta vigilancia ante síntomas leves que pueden derivar en padecer esta enfermedad hepática.

La hepatitis A y la hepatitis B pueden provocar síntomas que pueden pasar desapercibidos como: