Descubren una mutación en la gripe aviar que podría facilitar su transmisión a humanos

Un equipo de científicos del Scripps Research Institute de San Diego ha identificado una mutación en el virus de la gripe aviarH5N1 que podría facilitar su transmisión a humanos. Este hallazgo, que fue publicado en la revista Science, resalta la importancia de mantener un control exhaustivo sobre la evolución de esta cepa y otras similares.

El virus H5N1 se adhiere a sus huéspedes mediante una proteína llamada hemaglutinina, que se conecta a receptores específicos en las células. Estos receptores, presentes principalmente en las aves, contienen ácido siálico, lo que explica por qué el virus se limita mayormente a infectar a estos animales. Sin embargo, los científicos han descubierto que una mutación en la hemaglutinina puede permitir al virus unirse a receptores presentes en células humanas.

La investigación se centró en la cepa H5N1 2.3.4.4b, aislada tras la primera infección humana en Estados Unidos atribuida a vacas lecheras. Los investigadores analizaron mutaciones en la proteína hemaglutinina que podrían surgir de manera natural. Una de estas mutaciones, denominada Q226L, mostró un incremento significativo en la capacidad del virus para unirse a los receptores humanos.

"Nuestros experimentos revelaron que la mutación Q226L proporciona al virus un punto de apoyo en las células humanas que antes no tenía", explicó James Paulson, coautor principal del estudio. No obstante, los expertos subrayan que esta mutación, aunque relevante, no sería suficiente por sí sola para permitir la transmisión entre personas.

La importancia de vigilar

A pesar de que la mutación identificada no garantiza la transmisión entre humanos, los autores advierten que combinada con otros cambios genéticos podría representar una amenaza real. Ian Wilson, otro de los responsables del estudio, señaló que "hasta ahora, las cepas de gripe aviar que han infectado a humanos lo han logrado mediante múltiples mutaciones, no con una sola".

El creciente número de infecciones humanas por contacto directo con animales infectados resalta la importancia de monitorear de cerca la evolución del H5N1.

Los investigadores subrayan que mutaciones como la Q226L podrían ser el preludio de adaptaciones más graves. Este tipo de evolución genética, si no se controla, podría aumentar el riesgo de brotes pandémicos.

"Este hallazgo es una llamada de atención para intensificar las medidas de vigilancia. Las mutaciones como esta pueden dar lugar a un virus con mayor capacidad para infectar humanos, algo que podría tener implicaciones globales", añadió Ting-Hui Lin, primer autor del estudio.

