¿Cuándo comenzará la Seguridad Social a cubrir los gastos de gafas y lentillas?

Hace unos días se tenían buenas noticias para aquellos que sufren de la vista: Mónica García anunciaba que entre los objetivos del Ministerio de Sanidad en esta legislatura, estaba el financiar el coste de las gafas y las lentillas para determinados colectivos. Esto se hará para "incorporar la salud visual" a la Cartera Común y que "la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando necesite una prestación".

Mónica García se ha vuelto a pronunciar sobre esto ya que por el momento no se sabía nada más que eso, ya que no hay ningún plan elaborado ni concreto. García ha alegado que este tema se abordará "de manera decidida, de la mano del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. La ministra enfatiza que las necesidades de la salud visual y la atención primaria "no pueden tener un mero enfoque de atención a enfermedades, debe ser un compromiso activo con la prevención".

A pesar del plan, no se sabe cuál será la fecha exacta en la que se implantará este objetivo del ministerio, pero Mónica García, cuando el han preguntado por esta cuestión, ha alegado que será dentro de esta legislatura.

Una ayuda que alivia a familias

El pasado octubre salió un barómetro de IMO Miranza sobre el Bienestar Ocular de la Población Española que alegaba que el 50% de la población española sufrirá miopía dentro de 27 años. Esto es el resultado de un uso extremo de las pantallas. Pero esto es solo una causa más que dañan la vista. También lo hace la ansiedad y el estrés.

Los datos de miopía en España empiezan a ser preocupantes ya que en un estudio realizado por Visión y Vida y expuesto en Fundación Mapfre, confluye que uno de cada tres jóvenes es miope. Concretamente, los últimos datos del Libro Blanco de la Visión en el país indica que es un 55,33% de los jóvenes de entre 18 y 34 años es miope.

El gasto en gafas y lentes de contacto suponen un gasto muy importante en las familias que tienen que invertir en lentillas y gafas. Las monturas y cristales tienen un precio muy elevado. en 2022 el precio medio fue de 197,35 euros. Varias personas optan por lentillas y cogen paquetes para tres meses que también tienen un precio que, en ocasiones, y debido a la inflación, se aleja de la posibilidad de compra de las familias con rentas bajas.

--Síguenos en nuestroy no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com --